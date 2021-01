PS5 : des spéculateurs continuent de réserver de nombreuses consoles

Le phénomène continue. Des spéculateurs profitent de la demande de PS5 pour commander des exemplaires pour les revendre à prix d’or.

Des spéculateurs expérimentés utilisent des logiciels fournis par des entreprises comme Carnage pour acheter rapidement des articles en demande tels que la PlayStation 5, pour les vendre à profit sur des marchés tiers comme eBay. Les ralentir est difficile, mais les fabricants et les marchands s’en soucient-ils eux même?

Sony a promis de livrer un stock supplémentaire de PlayStation 5 à la fin de l’année dernière avant les vacances, mais finalement, la console est restée pratiquement impossible à trouver dans le commerce.

Des nouvelles plus positives sont arrivées au début du mois lorsque des insiders ont affirmé que Sony prévoyait de stimuler la production de sa console de nouvelle génération pour aider à répondre à la demande. Et lorsque le détaillant britannique Game a annoncé qu’il disposait d’un stock frais de PS5 cette semaine, les acheteurs impatients étaient prêts à faire des affaires. Malheureusement, les spéculateurs l’étaient aussi.

Selon une publication Twitter d’un fabricant de robots populaire, leur logiciel d’achat a effectué plus de 2 000 caisses PlayStation 5 à partir du réapprovisionnement de Game. «Ça devient de plus en plus facile à chaque fois», a ajouté la firme.

Carnage bots doing better than ever from @GAMEdigital's PS5 stop drop this morning. Really sad. I want a PS5 badly but refuse to fund scalpers so will just have to wait it seems. pic.twitter.com/BsvMOwSyQZ

— Rachel Dacre (@Stingrach_) January 19, 2021