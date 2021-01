Eric Migicovsky, le fondateur de Pebble lance Beeper, une application de chat universelle qui regroupe 15 services en un.

Le fondateur de Pebble, Eric Migicovsky, a lancé une nouvelle application qui vise à consolider les communications de 15 des meilleures applications de chat dans une seule interface. S’il fonctionne comme annoncé, le service pourrait être incroyablement pratique pour ceux qui jonglent avec des discussions dans de nombreuses applications.

Avec Beeper, vous obtenez une boîte de réception unifiée pour WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Twitter, Slack, Discord, Signal et Instagram, pour n’en nommer que quelques-uns. La liste complète des réseaux pris en charge est disponible sur le site Web de Beeper, et la société nous dit qu’elle prévoit d’ajouter de nouveaux réseaux de discussion toutes les quelques semaines.

iMessage sur Android et Windows? Selon Migicovsky, c’est possible mais difficile à comprendre.

Selon la FAQ de Beeper, il existe deux façons d’autoriser les utilisateurs d’Android, Windows et Linux à utiliser iMessage. « Beeper permet aux utilisateurs d’Android, de Windows et de Linux d’utiliser iMessage de deux façons : nous envoyons à chaque utilisateur un iPhone Jailbreaké avec l’application Beeper installée qui fait le pont avec iMessage, ou s’ils ont un Mac qui est toujours connecté à Internet, ils peuvent installer l’application Beeper Mac qui fait le pont. Ce n’est pas une blague, ça marche vraiment. » peut-on lire sur le site Web.

Yes! That is EXACTLY what we're doing. I have 50 iPhone 4s sitting here at my desk.

— Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021