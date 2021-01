Opera rachète YoYo Games, l’équipe derrière GameMaker Studio

Opera Software a annoncé avoir racheté YoYo Games, l’éditeur de l’outil de développement de jeux GameMaker Studio.

Opera a sorti le «premier» navigateur de jeu au monde en 2019: Opera GX. Il comprend des limiteurs d’utilisation de la RAM et du processeur, un onglet dédié pour suivre les dates de sortie des jeux et plusieurs autres fonctionnalités conçues pour plaire aux joueurs sur PC. Cependant, les ambitions de jeu d’Opera ne s’arrêtent pas là: la société vient d’acheter YoYo Games, les gens derrière l’un des moteurs de jeu les plus novateurs du marché; GameMaker Studio 2.

Cette nouvelle a été annoncée sur le blog officiel d’Opera aujourd’hui, il semble donc que l’acquisition ait eu lieu assez récemment.

Avec YoYo Games sous son aile, Opera a créé une nouvelle division, appelée à juste titre «Opera Gaming». Son objectif principal sera «d’étendre la portée et les capacités d’Opera dans l’espace de jeu», quoi que cela signifie.

Opera EVP of Browsers Krystian Kolondra espère que l’acquisition de YoYo Games lui permettra de trouver des « synergies futures » entre Opera GX et GameMaker, même si, encore une fois, il est difficile de déterminer ce que cela pourrait signifier.

Peut-être qu’Opera prévoit un peu de publicité croisée? L’onglet «GX Corner» de GX serait certainement l’endroit idéal pour ce genre de choses, si c’est le cas.

Peut-être qu’Opera espère que la nature conviviale du moteur attirera l’attention des joueurs sur PC utilisant GX qui pourraient avoir un intérêt à entrer dans le développement de l’industrie. Seul le temps le dira, en fin de compte.

En tant que tel, il sera intéressant de voir où cette acquisition mènera Opera et YoYo dans le futur, vont-ils prospérer ou est-ce que cela finira par être une grosse erreur? Seul le temps nous le dira.