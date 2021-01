Jouer à Pokémon Rouge … via un compte Twitter

Sur Twitter, l’utilisateur Constantin Liétard permet à ceux qui visitent son compte de replonger dans l’univers de Pokémon Rouge.

En 2014, un utilisateur de Twitch a transformé un jeu de Pokémon Rouge en une expérience coopérative avec des milliers de joueurs. TwitchPlaysPokémon a utilisé des commandes participatives pour se déplacer dans l’univers du jeu, aboutissant à la défaite du Conseil 4 et à la capture des 151 pokémon de la série originale. Le programmeur 3D de Gameloft, Constantin Liétard, tente un exploit similaire, cette fois par Twitter.

La version de Liétard se joue à travers son avatar : l’image se met à jour avec la progression du jeu alors que les joueurs se battent et voyagent à travers le monde de Pokémon Red. Pour jouer, les utilisateurs tweetent des touches de la Game Boy (droite, gauche, haut, bas, A, B, Start et Select) sur un fil en cours. Les commentaires sont tirés toutes les 15 secondes, a tweeté Liétard, la directive la plus commentée étant alors entrée dans le jeu. Les utilisateurs peuvent discuter de stratégie sur une chaîne Discord Liétard créée spécifiquement pour le jeu.

https://twitter.com/screenshakes/status/1347589296593788933

La partie a débuté le 8 janvier. En fonction du temps qu’il a fallu à Twitch pour terminer Pokémon Rouge, cela va probablement prendre un certain temps.