CES 2021 : Sony dévoile son drone Airpeak, destiné aux professionnels

Profitant du CES, Sony a levé le voile sur son drone Airpeak, un engin plutôt destiné aux professionnels.

Sony a teasé son entrée sur le marché des drones avec la marque « Airpeak » il y a quelques mois et a profité du CES 2021 pour donner un bref aperçu de son modèle à quatre rotors. La société prévoit de lancer le nouveau drone Airpeak au printemps et le cible pour les cinéastes professionnels et les créateurs de contenu.

Il y a quelques détails cruciaux encore cachés pour le prochain drone de Sony, tels que son prix et ses spécifications. Cependant, il semble qu’il s’agisse d’un kit haut de gamme et coûteux, étant donné que Sony a conçu le drone autour de sa série Alpha d’appareils photo sans miroir.

Les amateurs de drones pourraient trouver l’Airpeak hors de leur portée, mais il pourrait s’avérer populaire parmi les cinéastes, vidéastes et photographes chevronnés qui sont déjà investis dans l’écosystème de Sony. La société affirme qu’il s’agit du plus petit drone capable de transporter une caméra Alpha dans sa charge utile et qu’il devrait permettre des images aériennes plein format de haute qualité grâce à la technologie de stabilisation de vol et de stabilisation d’image de l’Airpeak.

Sony a également partagé une vidéo des coulisses du drone poursuivant son prototype Vision-S EV lors d’un essai routier en Autriche où quelques caractéristiques notables de l’Airpeak peuvent être vues, telles que la conception du quadcopter, une gamme de caméras embarquées et capteurs, et les extensions de trains motorisés.

Bien que Sony fasse ses débuts dans l’industrie des drones avec un modèle haut de gamme destiné aux cinéastes et aux créateurs de contenu professionnel, il pourrait se développer dans le matériel grand public à l’avenir, étant donné que DJI, l’actuel leader du marché des drones commerciaux, s’est récemment retrouvé ajouté à la liste des entités américaines au milieu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.