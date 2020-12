Zoom travaillerait sur ses propres services de messagerie et de calendrier

Zoom serait actuellement en train de plancher sur la création d’une messagerie et d’un calendrier en ligne.

La croissance rapide de Zoom a porté les ambitions de l’entreprise vers de nouveaux sommets. De nouvelles informations indiquent que le service cherche à devenir une plateforme d’entreprise avec tous les outils de productivité nécessaires pour rivaliser avec les solutions existantes telles que Microsoft, Salesforce et Google, qui ont toutes des poches beaucoup plus profondes.

Zoom a connu une croissance énorme en 2020, c’est pourquoi les investisseurs publics ont fait grimper la capitalisation boursière à environ six fois ce qu’il était en décembre de l’année dernière. Avec plus de 1,5 milliard de dollars en cash et en titres négociables, la société explore maintenant des moyens de développer un écosystème plus riche de services de productivité autour de son application de visioconférence à succès.

Selon The Information, Zoom travaille sur les services de messagerie et de calendrier, le premier étant bien engagé pour une version préliminaire début 2021. L’application de calendrier serait toujours en phase de planification, sans calendrier clair sur le début du développement.

Plus tôt cette année, le directeur des produits de Zoom, Oded Gal, a déclaré à Protocol que la société ne s’attendait pas à ce que l’application atteigne ce niveau de croissance dans l’espace commercial, et encore moins devienne un nom familier pour les consommateurs qui souhaitaient des alternatives à FaceTime et Skype.

Zoom est même devenu populaire sur des appareils tels que le Facebook Portal et Google Home, et avec une utilisation croissante, les améliorations nécessaires de la sécurité ont été déployées, avec l’arrivée du cryptage de bout en bout au début de 2021.

La plupart des entreprises migrent vers un flux de travail hybride où le travail à domicile est encouragé lorsque cela est possible, mais à mesure que les vaccins seront disponibles, beaucoup devraient retourner dans les immeubles de bureaux dans les mois à venir. Zoom le sait, c’est pourquoi la décision de créer une suite d’outils de productivité est logique pour devenir compétitif avec des solutions concurrentes telles que Microsoft Teams, qui est intégrée à Office 365.

Selon Protocol, Zoom a exploré une suite d’entreprise complète, y compris la traduction en temps réel, la prise de notes automatique, la réalité augmentée pour les réunions à distance, le chat textuel et des choses comme Zoom Phone pour remplacer les téléphones de bureau. Ces ambitions n’ont augmenté que grâce au nouveau succès, au point que Zoom envisage de créer une plate-forme qui peut répondre non seulement aux entreprises, mais également aux établissements médicaux et aux écoles.