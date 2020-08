Zoom fonctionnera désormais sur les appareils connectés Google, Amazon et Facebook

Zoom va débarquer sur les écrans connectés Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show et Facebook Portal.

Zoom profite de la croissance de la visioconférence pour étendre sa portée aux écrans connectés. Il s’agit d’une étape logique, étant donné que Google, Amazon et Facebook présentent déjà leurs écrans connectés comme des moyens de chat vidéo avec des amis et la famille.

La pandémie actuelle ayant contraint de nombreuses personnes à travailler ou à apprendre depuis chez eux, Zoom est devenu de loin le logiciel de visioconférence le plus populaire. L’entreprise cherche désormais à augmenter le nombre d’appareils que vous pouvez utiliser en incluant la prise en charge des écrans intelligents. La société a annoncé que l’Amazon Echo Show, le Google Nest Hub Max et le portail Facebook auront tous la possibilité d’utiliser Zoom.

Cela semble être une progression logique pour Zoom. Les écrans intelligents sont parfaitement adaptés à la visioconférence avec leurs microphones et caméras intégrés. Il est à noter que les trois fabricants d’écrans intelligents autorisent Zoom, qui est un concurrent direct de leurs propres offres. Cela peut également être bénéfique pour les parents qui ont besoin d’un moyen pour leur enfant de donner des cours en ligne sans avoir à acheter un ordinateur portable ou une tablette.

Chaque plateforme sera légèrement différente dans leurs intégrations Zoom. Facebook Portal, qui reçoit Zoom en premier, utilisera la technologie de caméra intelligente de Portal qui garde les participants dans le cadre. Les utilisateurs n’ont pas non plus besoin d’utiliser leurs comptes Facebook personnels pour se connecter. Facebook permet aux utilisateurs d’adopter un compte Facebook Workplace à la place.

Les propriétaires d’Amazon Echo Show pourront utiliser les commandes vocales Alexa. Une fois les réunions Zoom synchronisées avec votre calendrier, il démarrera automatiquement la réunion sans avoir à saisir l’ID et le mot de passe de la réunion.

Enfin, les utilisateurs de Google Nest Hub apprécieront l’intégration entre Zoom, Google Agenda et Google Assistant. Comme Amazon, Zoom pourra extraire des invitations à des réunions du calendrier et utiliser les commandes de l’Assistant pour démarrer des réunions. Malheureusement, étant donné que Google limite le nombre de comptes pouvant être connectés à la fois, il sera plus difficile de séparer les réunions Zoom avec des amis et le travail.

Portal sera le premier appareil à recevoir Zoom avec le déploiement débutant dès septembre dans «certaines régions». Cependant, aucune date spécifique n’a été divulguée pour les intégrations Nest Hub et Echo Show sauf plus tard cette année.