Comment télécharger Whatsapp en 2020

Par sécurité, il est toujours recommandé d’utiliser la dernière version de WhatsApp. Voici comment télécharger l’application.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires et quel que soit l’appareil que vous possédez, il y a de fortes chances que vous puissiez la télécharger. En fait, vous pourrez peut-être la télécharger sur plusieurs appareils afin de pouvoir recevoir vos messages n’importe où.

Le télchargement est un processus simple, mais cela varie selon que vous utilisez un iPhone, Android, Windows ou un Mac, c’est là que ce guide entre en jeu.

Vous trouverez ci-dessous des instructions étape par étape pour télécharger WhatsApp sur tous les appareils ci-dessus, ainsi qu’un guide d’utilisation de WhatsApp Web.

Comment télécharger WhatsApp sur iPhone?

Pour télécharger WhatsApp sur un iPhone, ouvrez simplement l’App Store, tapez « WhatsApp » dans la recherche et il devrait apparaître. Le titre complet de l’application est «WhatsApp Messenger» et il est créé par «WhatsApp Inc», alors assurez-vous que c’est celui que vous téléchargez.

Une fois que vous l’avez trouvé, cliquez sur « Obtenir » comme vous le feriez pour télécharger n’importe quelle autre application, et le téléchargement commencera.

Alternativement, si vous allez sur whatsapp.com/dl dans un navigateur sur votre téléphone, cela vous mènera directement à la liste de l’App Store.

Une fois téléchargée, lancez l’application et suivez les instructions de configuration simples, qui incluent l’acceptation des conditions générales et la vérification de votre numéro de téléphone (ce qui implique simplement de le saisir et d’attendre un SMS).

Si vous avez déjà utilisé WhatsApp et que vous avez une sauvegarde de vos données, il vous sera également demandé si vous souhaitez restaurer cela.

Ensuite, vous serez prêt à commencer la messagerie. Notez que vous avez besoin d’iOS 8 ou version ultérieure pour que WhatsApp fonctionne.

Comment télécharger WhatsApp sur Android?

Le processus sur Android est très similaire à celui sur iOS et, comme avec l’OS d’Apple, il existe deux façons de télécharger WhatsApp. La première consiste à ouvrir Google Play, tapez «WhatsApp» dans la barre de recherche et recherchez «WhatsApp Messenger» par «WhatsApp Inc». Appuyez dessus, appuyez sur « installer » et attendez qu’il apparaisse sur votre téléphone.

L’autre façon de procéder consiste à accéder à whatsapp.com/dl sur le navigateur de votre téléphone. Cela vous redirigera directement vers la liste Google Play, où vous pouvez simplement appuyer sur « installer ».

Une fois installée, lancez l’app, acceptez les conditions générales, saisissez votre numéro de téléphone pour que l’application puisse le vérifier et suivez toute autre étape, qui peut inclure la restauration à partir d’une sauvegarde si vous avez déjà utilisé WhatsApp.

Notez que vous avez besoin d’une version Android supérieure à 2.3.7 pour créer un nouveau compte WhatsApp (c’est-à-dire si vous n’avez jamais utilisé WhatsApp auparavant) et d’Android 2.3.3 ou version ultérieure pour télécharger WhatsApp. Vous devez également utiliser un téléphone plutôt qu’une tablette.

Comment télécharger WhatsApp sur Windows?

Pour obtenir WhatsApp pour Windows, rendez-vous sur whatsapp.com/download et cliquez sur le bouton «télécharger pour Windows».

Une fois téléchargé, ouvrez le fichier WhatsApp.exe pour l’installer, puis suivez les instructions, qui impliquent de lancer WhatsApp sur votre téléphone et de scanner un code QR (avec le scanner situé sous Menu> WhatsApp Web dans l’application pour téléphone WhatsApp). Cela reliera alors WhatsApp de votre téléphone à l’ordinateur.

Notez que cela nécessite donc que WhatsApp soit également installé sur votre téléphone et que les deux restent connectés.

Si, par exemple, vous éteignez votre téléphone, la version Windows ne pourra pas fonctionner tant que vous ne l’aurez pas rallumée. Vous avez également besoin de Windows 8.1 ou supérieur pour utiliser WhatsApp.

Comment télécharger WhatsApp sur Mac?

Il existe deux façons de télécharger WhatsApp sur un Mac. La première consiste à vous rendre sur whatsapp.com/download et à cliquer sur le bouton «Télécharger pour Mac OS X 10.9 et supérieur». Comme vous le comprendrez, vous devez utiliser Mac OS X 10.9 ou une version ultérieure.

Cela téléchargera un fichier .zip, que vous devrez ensuite ouvrir pour exécuter WhatsApp.app. Cela installera WhatsApp, pendant lequel il vous sera demandé si vous souhaitez l’ajouter à votre dossier Applications et à votre station d’accueil. Alors prenez une décision, puis une fois l’installation terminée, lancez WhatsApp.

Vous pouvez également accéder à la fiche de WhatsApp Desktop sur le Mac App Store et la télécharger à partir de là.

Quoi qu’il en soit, une fois installé, vous devrez scanner un QR Code à l’aide de l’application pour téléphone (qui doit également être installée). Sur iOS 8.1 ou supérieur, vous trouverez ce scanner QR dans Paramètres> WhatsApp Web.

Le service WhatsApp sur Mac ne fonctionnera que lorsque WhatsApp est en cours d’exécution sur votre téléphone, donc si vous éteignez votre téléphone ou supprimez l’application de téléphone, il s’arrêtera.

Comment utiliser WhatsApp Web?

Vous n’avez pas besoin de télécharger WhatsApp pour l’utiliser sur votre PC ou Mac. Au lieu de cela, vous pouvez vous rendre sur web.whatsapp.com et l’exécuter à partir d’un navigateur Web.

Lorsque vous arrivez sur cette page, vous devrez scanner un QR Code en lançant WhatsApp sur votre téléphone et en vous dirigeant vers Menu ou Paramètres, puis WhatsApp Web, pour accéder au lecteur de code.

Une fois que vous avez scanné le code, WhatsApp Web se lancera, avec toutes vos conversations WhatsApp, afin que vous puissiez discuter à partir de votre navigateur.