Google Maps devient plus détaillé et plus coloré

Google Maps se voit offrir un relooking avec des cartes plus détaillées et plus colorées façon Google Earth.

Google a annoncé cette semaine le déploiement de nouvelles améliorations visuelles qui apporteront encore plus de détails et de couleurs à son application de cartographie populaire. Ce n’est pas un énorme changement, mais lorsque vous utilisez déjà la meilleure application de cartographie, chaque petite amélioration ne fera que prolonger votre avance.

Google Maps propose déjà des images satellite haute définition à plus de 98% de la population mondiale, mais il y a toujours place à l’amélioration. Grâce à un nouvel algorithme de cartographie des couleurs, Google est désormais en mesure de proposer une carte plus dynamique d’une zone lors de la visualisation à l’échelle mondiale.

La technique utilise la vision par ordinateur pour identifier les caractéristiques naturelles de l’imagerie satellite, puis les analyse et attribue une couleur à partir du modèle de couleur HSV. Cela signifie que les utilisateurs pourront voir les chapeaux de neige sur les sommets des montagnes, les lacs bleus, la végétation luxuriante et les plages en un coup d’œil. Il existe même des nuances différentes, par exemple, vous pouvez visualiser facilement la densité de la verdure dans une région particulière.

Google travaille également à mettre à jour Maps avec des informations de rue très détaillées qui illustreront la forme et la largeur d’une route à l’échelle. Le géant de la technologie a noté que le fait de pouvoir voir exactement où se trouvent les trottoirs, les passages pour piétons et les îles piétonnes pourrait être crucial pour ceux qui ont des besoins d’accessibilité et sera encore plus utile à l’avenir, car les gens optent de plus en plus pour le transport en solo en raison de la pandémie.

Ces nouvelles cartes routières détaillées seront d’abord déployées à New York, San Francisco et Londres dans les mois à venir avant de s’étendre à d’autres villes. Les cartes plus colorées de Google, quant à elles, commencent à être déployées cette semaine auprès des utilisateurs du monde entier.