BlackBerry : un smartphone 5G sous Android avec clavier physique pour 2021

BlackBerry s’apprête à faire un nouveau retour sur le marché du smartphone avec un terminal 5G sous Android et un clavier physique.

La marque emblématique BlackBerry revient une nouvelle fois à la vie. OnwardMobility, une startup créée pour fournir des solutions de terminaux mobiles complètes et sécurisées aux gouvernements, aux entreprises et aux professionnels, a obtenu une licence pour développer, concevoir et commercialiser un nouvel appareil mobile BlackBerry l’année prochaine.

Le nouveau terminal BlackBerry sous Android sera compatible 5G et comportera un clavier physique. FIH Mobile Limited, filiale de Foxconn, est également amenée à participer au processus de conception et de fabrication, nous dit-on.

OnwardMobility estime qu’il est nécessaire de disposer d’un téléphone 5G sécurisé et riche en fonctionnalités qui améliore la productivité. «Les smartphones BlackBerry sont connus pour protéger les communications, la confidentialité et les données», a déclaré Peter Franklin, PDG d’OnwardMobility.

« C’est une opportunité incroyable pour OnwardMobility de commercialiser des appareils 5G de nouvelle génération avec le soutien de BlackBerry et FIH Mobile », a ajouté le dirigeant.

La société a connu un succès précoce avec ses téléphones avant-gardistes au début des années 2000, mais alors que la révolution des smartphones commençait à prendre forme, la société n’a pas pris ses challengers au sérieux et n’a pas su innover. Plusieurs tentatives ont été faites pour redresser le navire, la société allant jusqu’à adopter Android comme système d’exploitation principal, mais BlackBerry n’a jamais été en mesure de récupérer.

En 2016, le fabricant canadien de téléphones a concédé la marque BlackBerry au fabricant chinois TCL. Cette expérience a suivi son cours et plus tôt cette année, il a été révélé que TCL arrêterait de fabriquer des appareils BlackBerry en août.