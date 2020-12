Ubisoft + est maintenant disponible pour les utilisateurs de Google Stadia aux Etats-Unis

Les abonnés américains peuvent désormais accéder à tous les jeux Ubisoft + sur la plateforme Google Stadia.

Le nouveau service d’abonnement d’Ubisoft est arrivé sur Google Stadia, ce qui signifie que les joueurs américains n’ont plus besoin de matériel puissant pour accéder facilement à ses derniers titres de première partie. Vous n’aurez pas accès au catalogue complet disponible sur PC, mais des éléments essentiels comme Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry New Dawn et Watch Dogs: Legion sont là.

La semaine dernière, Ubisoft a déclaré qu’il était prêt à donner aux joueurs un coupon de 10 $ s’ils voulaient jouer à Hyper Scape, son interprétation du genre Battle Royale qui n’a jamais tout à fait atteint les attentes de l’éditeur. Et bien que cela n’offre qu’un coup de pouce temporaire au titre gratuit, ce n’est pas non plus la seule bonne chose qu’Ubisoft avait en réserve pour ce mois-ci.

Aujourd’hui, la société a révélé qu’Ubisoft +, son abonnement au jeu anciennement connu sous le nom de Uplay +, ajoutera la prise en charge de Google Stadia, y compris la progression multiplateforme. Cela signifie que si vous vous inscrivez au service de jeu en nuage de Google, tout ce que vous devez faire pour accéder à certains des titres Ubisoft les plus récents est de payer les frais mensuels de 14,99 $ que vous auriez normalement à payer pour accéder à Ubisoft + sur d’autres plateformes.

Le déploiement commence aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 17 décembre, les ojeurs outre-atlantiques ne pourront donc probablement pas y accéder tout de suite. Il convient également de noter que même si vous n’avez pas besoin de posséder un compte Stadia Pro, vous ne pouvez connecter qu’un abonnement Ubisoft + à un compte Google américain, car la fonctionnalité est considérée comme une version bêta au moment de la rédaction. La disponibilité s’étendra naturellement à d’autres régions dans les mois à venir.

Ubisoft + est également disponible sur le service de jeu cloud Luna d’Amazon, qui est actuellement en phase d’accès anticipé aux États-Unis. Pour les joueurs intéressés à essayer Ubisoft + sur Google Stadia ou Amazon Luna +, ils ne pourrez pas jouer à tous les jeux sur Ubisoft +, du moins pas pendant la phase bêta. Voici une liste de titres confirmés qui seront disponibles:

Assassin’s Creed Odyssey — Stadia Ultimate Edition

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition

Family Feud

Far Cry New Dawn Deluxe Edition

Far Cry 5 Ultimate Edition

Ghost Recon Wildlands Ultimate Stadia Edition

Immortals: Fenyx Rising Gold Edition

Monopoly

The Crew 2 — Gold Edition

The Division 2: Warlords of New York Ultimate Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — Ultimate Edition

Trials Rising — Digital Gold Edition

UNO Ultimate Edition

Watch Dogs 2: Ultimate Edition

Watch Dogs Complete Edition

Watch Dogs: Legion