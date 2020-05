Netflix prévoit de supprimer les comptes inactifs depuis longtemps

Netflix a annoncé son intention d’arrêter de débiter la carte de crédit de ses clients au bout d’un an d’inactivité.

Netflix a décidé d’aider ses clients en mettant en œuvre un système qui marque les comptes dormants pour une éventuelle annulation. Et si vous lisez ceci, c’est peut-être le bon moment pour réévaluer votre portefeuille d’abonnements afin d’éviter toute dépense inutile.

L’objectif de pratiquement tous les services par abonnement est de stimuler les inscriptions. Le problème pour certains, en particulier ceux qui ne gardent pas un œil attentif sur leur compte courant, est qu’une fois que vous mettez quelque chose sur le paiement automatique, il est facile de tout oublier.

Réaliser que vous avez payé quelque chose pendant des mois sans jamais l’utiliser est un sentiment assez minable et que Netflix veut aider les utilisateurs à éviter.

En tant que tel, le géant du streaming a déclaré qu’il contacterait désormais les utilisateurs dormants au sujet de leurs abonnements.

« Nous demandons à tous ceux qui n’ont rien regardé sur Netflix depuis un an depuis leur inscription de confirmer qu’ils souhaitent conserver leur abonnement. Et nous ferons de même pour quiconque a cessé de regarder depuis plus de deux ans. »

Netflix a déclaré que les membres de ces catégories commenceront à voir des notifications par e-mail / application concernant le changement cette semaine. Si un abonné ne confirme pas qu’il souhaite continuer son adhésion, Netflix annulera automatiquement son abonnement.

Eddy Wu de l’équipe d’innovation produit a déclaré que de tels comptes inactifs représentaient moins de la moitié d’un pour cent de leur base d’utilisateurs globale, ou seulement quelques centaines de milliers de clients. De plus, ils ont déjà été pris en compte dans les orientations financières de Netflix, ce qui signifie que cela ne devrait avoir aucune incidence sur ces dernières.