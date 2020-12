Zoox dévoile son robotaxi autonome

Zoox, une start-up rachetée cette année par le géant du e-commerce Amazon, dévoile son robotaxi 100% autonome.

Zoox travaille sur un robotaxi depuis 2014. Après une querelle interne qui a vu le PDG et co-fondateur Tim Kentley-Klay abandonner l’entreprise en 2018, Amazon s’est précipité pour le sauvetage. Maintenant, les deux espèrent obtenir un service de taxi autonome avec le premier «chariot» pour quatre passagers de Zoox.

La startup Robotaxi Zoox a enfin dévoilé son premier véhicule autonome. La voiture sans conducteur destinée à transporter les gens du point A au point B ressemble assez à la camionnette de livraison de Nuro que des entreprises comme Kroger, Domino’s et CVS prévoient éventuellement d’utiliser pour la livraison des produits.

L’engin électrique compact dispose de deux banquettes face à face pour permettre une conversation facile entre jusqu’à quatre passagers. Les équipements de l’habitacle comprennent des porte-gobelets, des tapis de chargement sans fil et des écrans tactiles sur chacun des quatre accoudoirs pour contrôler la musique, la climatisation et le GPS. Il dispose également d’un nouveau système d’airbag unique conçu pour la disposition des sièges face à face.

Zoox dit que le robotaxi a une transmission « bidirectionnelle », ce qui signifie qu’il peut se déplacer tout aussi facilement vers l’avant ou vers l’arrière. Donc, il n’a jamais à faire demi-tour à moins qu’il ne doive faire demi-tour. Mais avec les quatre roues directrices, les demi-tours ou autres manœuvres serrées sont un jeu d’enfant. Il gère les situations de conduite grâce à un réseau de six LIDAR et de plusieurs capteurs radar, ce qui lui confère un champ de vision de 270 degrés à chaque coin. Les systèmes sont suffisamment sensibles pour ramasser des objets et autres véhicules jusqu’à 150 mètres de distance.

Alimenté par une batterie de 133 kWh, la société affirme que le taxi peut voyager jusqu’à 120 km/h. Ainsi, bien que Zoox n’ait testé des prototypes que dans les rues d’une poignée de villes, dont San Francisco et Las Vegas, la voiture a le potentiel pour la conduite sur autoroute.

La société mère Amazon a entamé des pourparlers pour acquérir Zoox en mai de cette année et a finalisé l’accord en juin. Amazon a déclaré à l’époque avoir acheté la société pour « aider à concrétiser sa vision du transport autonome en voiture ». La première entrée publique de Zoox semble bien adaptée à ce cours.