Twilight 4 : regarder le film en streaming VF

Comment regarder en streaming le film Twilight 4 en Français sur internet ? Voici la réponse.

Twilight, chapitres IV : Révélation, partie 1 est un film américain fantastique réalisé par Bill Condon.

Il est adaptée du dernier tome la série de romans Twilight de Stephenie Meyer, la première partie est sortie le 16 novembre 2011 et la seconde le 14 novembre 2012 en France sous le titre Twilight, chapitre V : Révélation, partie 2.

Voici le synopsis :

Le mariage tant attendu entre Bella Swan (Kristen Stewart) et Edward (Robert Pattinson) a lieu, mais il a des conséquences sur les rapports de force entre les différents clans et familles.

Le couple passe sa lune de miel sur l’Île d’Esmé. Edward, qui était rétif à avoir des rapports sexuels avec Bella, se rend compte le lendemain qu’il l’a meurtrie aux bras, au dos et aux épaules en l’étreignant. Il se jure donc de ne plus avoir de rapports intimes avec elle tant qu’elle est encore humaine. Deux semaines plus tard, alors qu’ils sont toujours sur l’île, Bella pense puis finit par découvrir qu’elle est enceinte. Elle sent comme une présence dans son ventre puis elle vomit, Edward réalise que ces symptômes sont ceux d’une femme enceinte. Edward décide alors de la ramener à Forks pour que Monsieur Cullen (Carlisle) (Peter Facinelli) la débarrasse de cette « chose ». Mais Bella refuse de songer à l’avortement, elle est alors soutenue par Rosalie (Nikki Reed). Carlisle continue néanmoins à craindre pour sa vie car sa santé se détériore de jour en jour.

S’opposant aux plans de Sam Uley (Chaske Spencer) qui veut tuer Bella et son enfant, Jacob (Taylor Lautner) crée une nouvelle meute de loups avec Leah et Seth Clearwater (Julia Jones et Booboo Stewart).

Après avoir donné naissance à leur fille Renesmée, dans un travail très douloureux, Bella meurt. Pour la sauver, Edward lui injecte alors son venin en plein cœur et sur tout son corps, mais rien ne semble se passer. Jacob, croyant que Bella est morte, veut tuer Renesmée. Mais lorsqu’il croise le regard du bébé, il s’imprègne d’elle instantanément, devenant ainsi son protecteur. Les loups, ayant appris la supposée mort de Bella, veulent également tuer le bébé. Mais la bataille avec les Cullen cesse rapidement lorsqu’ils apprennent que Jacob s’est imprégné du bébé, ce qui ne les autorise plus à l’attaquer. Peu de temps après, les blessures de Bella guérissent et elle ouvre les yeux après deux jours ; ils sont d’un rouge sang. Elle est désormais un vampire.

Regarder Twilight 4 en streaming VF

Le film est officiellement disponible dans l’hexagone sur les plateformes Canal VOD et Univerciné. Pour voir le film gratuitement, la solution est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».