Samsung rendra les smartphones pliables plus abordables en 2021

Dès l’année prochaine, Samsung a pour ambition de rendre les smartphones pliables plus abordables pour le grand public.

Le Galaxy Z Fold 2 et d’autres smartphones pliables sortis au cours de la dernière année n’étaient qu’un indice de ce que Samsung a en réserve pour 2021. En plus de continuer à faire progresser le mouvement 5G, Samsung prévoit également de rendre les smartphones pliables plus abordables et souhaite apporter les caractéristiques du Note aux autres gammes de terminaux.

Le Dr TM Roh, président et responsable des activités de communications mobiles chez Samsung Electronics, a déclaré dans un éditorial publié mardi que Samsung prévoyait d’élargir son portefeuille de produits pliables au cours de la nouvelle année afin d’atteindre les consommateurs à travers une gamme plus large de prix. En d’autres termes, Samsung va apporter la technologie de pointe à des appareils plus abordables dans un avenir pas trop lointain.

Roh a également déclaré que les consommateurs peuvent s’attendre à voir «des caméras et des capacités vidéo de qualité professionnelle super intelligentes en 2021». De plus, Samsung envisage d’apporter certaines des fonctionnalités les plus appréciées de la gamme Galaxy Note à d’autres appareils, ce qui correspond aux rumeurs que nous avons entendues suggérant que Samsung pourrait interrompre la gamme Note en 2021.

L’exécutif a également utilisé le message pour mettre en évidence certaines des récentes réalisations de Samsung, notamment être parmi les premiers à expédier un smartphone et une tablette compatibles 5G. D’ici la fin de l’année, Samsung prévoit de proposer environ 20 appareils 5G sous la marque Galaxy.

Roh a clôturé l’éditorial en déclarant qu’il avait hâte de partager davantage en janvier, un clin d’œil probable au Consumer Electronics Show annuel qui a toujours eu lieu chaque janvier à Las Vegas. Cette année, le spectacle sera présenté dans un format entièrement numérique en raison de la pandémie en cours.