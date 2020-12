Google Photos appliquera bientôt un effet 3D à vos images 2D

Google Photos vous permettra bientôt de transformer vos images en 2D en cinématiques 3D via sa fonction Mémoires.

Si vous avez toujours pensé que les photos traditionnelles étaient un peu ennuyeuses, Google a apparemment ce qu’il vous faut. Les utilisateurs de la société pourront bientôt convertir leurs photos 2D en « photos cinématiques ». Les photos cinématiques sont des images normales qui ont reçu un effet 3D grâce à la puissance de l’apprentissage automatique.

Comme pour toute technologie utilisant l’IA, cette fonctionnalité va sans aucun doute avoir quelques bugs, mais les aperçus que Google a montrés jusqu’à présent sont assez impressionnants. Les photos cinématographiques ont plus de profondeur et peuvent laisser apparaître certains éléments au premier plan d’une image; de plus en plus en taille indépendamment de leur origine.

Vous pouvez voir l’effet dans le gif fourni par Google ci-dessous:

Cette technologie de transformation 3D fonctionne dans Google Photos, et elle est entièrement automatique, si votre application Photos est à jour, les photos cinématiques apparaîtront dans la section « Faits saillants récents ». Si vous aimez la photo, vous pouvez l’enregistrer dans votre bibliothèque. Il conservera ses éléments 3D, vous permettant de le revoir ou de le partager quand vous le souhaitez.

On ne sait pas si Google autorisera les utilisateurs à déclencher la fonction de photo cinématographique à la demande pour n’importe quelle image de leur bibliothèque à l’avenir, mais pour l’instant, la société tient la technologie en laisse courte. Quoi qu’il en soit, la fonctionnalité de photos cinématiques commencera à être déployée ce mois-ci et devrait être disponible pour tout le monde d’ici la mi-janvier.