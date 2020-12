The Wilds : regarder la série en streaming VF

Comment regarder en streaming le teen drama The Wilds sur internet ? Voici la réponse.

Avez-vous déjà imaginé à quoi aurait ressemblé la série à succès « Lost » de 2004 si elle mettait en vedette un casting entièrement féminin ? Avez-vous aimé la série Euphoria sortie en 2019 ? Alors la série dont nous allons parler devrait vous plaire.

The Wilds est une série télévisée dramatique américaine créée par Sarah Streicher. Elle suit un groupe de neuf jeunes femmes se retrouvent coincées sur une île déserte où elles vont apprendre à cohabiter pour survivre.

La série compte à son casting Rachel Griffiths dans le rôle de Gretchen Klein, dont le personnage dirige une retraite de bien-être émotionnel pour les filles. Avec elle, citons David Sullivan (Goliath, The Son), Troy Winbush (The Goldbergs), Sophia Ali (Grey’s Anatomy, Famous in Love), Sarah Pidgeon (Gotham), Helena Howard, Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, and Erana James (Golden Boy).

Regarder The Wilds en streaming VF

La série Amazon Original de 10 épisodes a été lancée en exclusivité sur Prime Video le vendredi 11 décembre 2020. Et comme cadeau de Noël anticipé, le premier épisode est accessible à tous, pour une durée limitée, sur les plateformes YouTube, Instagram, Twitter et Facebook de Prime Video. L’épisode sera également disponible pour les non-abonnés en streaming sur Prime Video entre le 11 et le 25 décembre 2020.

L’autre possibilité pour voir la série sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».