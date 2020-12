Sony a supprimé Cyberpunk 2077 du PlayStation Store

Sony retire le jeu vidéo Cyberpunk 2077 de son PlayStation Store et a décidé de rembourser les joueurs.

Il y a quelques jours encore, il était signalé que Sony rejetait les remboursements pour Cyberpunk 2077. Ce n’était pas inhabituel pour l’entreprise, bien sûr: sa politique est généralement de refuser de telles demandes en dehors de situations extrêmes. Hier, Sony a décidé que le dernier titre de CDPR entrait dans cette catégorie après tout. Le fabricant de consoles n’offre pas seulement des remboursements pour Cyberpunk 2077, mais il a carrément supprimé le titre du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre.

Vous avez bien lu: Cyberpunk 2077, l’un des RPG les plus attendus et les plus vendus de l’année, 15 millions d’exemplaires auraient été vendus à ce jour, vient d’être retiré de l’un des principaux marchés de jeux au monde. La nouvelle est pour le moins choquante: c’est la première fois que Sony supprime un jeu AAA de son magasin pour autant que nous puissions en juger.

Cette décision sans précédent intervient après une solide semaine de réactions négatives de la part des joueurs sur console qui ont eu du mal à exécuter Cyberpunk 2077 sur la base PlayStation 4 et Xbox One. En raison de problèmes de performances importants, de bugs de rupture de jeu et de problèmes visuels horribles, les joueurs de console ont afflué vers Sony et Microsoft dans une tentative désespérée de récupérer leur argent après avoir acheté ce qu’ils pensent être un produit complètement cassé.

Les informations ont été révélées via une nouvelle page de remboursement dédiée spécifiquement à Cyberpunk 2077, que vous pouvez consulter ici. Sur la page, Sony déclare ce qui suit:

« SIE fait tout son possible pour assurer la satisfaction de tous ses clients, c’est pourquoi nous avons décidé d’offrir un remboursement complet à tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. SIE va également retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre.

Une fois que nous aurons vérifié que vous avez bien acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store, nous commencerons le processus de remboursement. Veuillez noter que le délai de remboursement peut varier en fonction de votre moyen de paiement ou de votre institution financière. »

CD Projekt Red, pour sa part, s’est excusé pour l’état du jeu sur consoles, mais cela n’a pas été suffisant pour de nombreux fans. Étant donné que les plus gros correctifs devraient arriver entre janvier et février, il est parfaitement compréhensible que certains ne soient pas à l’aise d’attendre une expérience décente d’un jeu pour lequel ils ont payé le prix fort, et il semble que Sony ait adopté cette façon de penser.

Pour être clair, Sony n’a pas explicitement expliqué pourquoi il a pris cette décision, mais cela devrait être évident pour tous ceux qui ont suivi le lancement troublé de Cyberpunk.