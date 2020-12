Star Trek : les cendres de James Doohan sont à bord de la Station spatiale internationale

Les cendres de l’acteur James ‘Scotty’ Doohan sont cachées à bord la Station spatiale internationale depuis 12 ans.

Les cendres du regretté James Doohan, qui a joué l’ingénieur en chef Montgomery Scott dans la série télévisée originale Star Trek, sont à bord de la Station spatiale internationale depuis 12 ans, et le Times of London a dévoilé l’histoire fascinante de la façon dont cela s’est passé. Doohan est décédé en 2005 à l’âge de 85 ans et sa famille a voulu réaliser son souhait de monter sur l’ISS.

Les demandes officielles d’apporter les cendres de Doohan sur l’ISS ont été refusées, mais Richard Garriott, l’un des premiers particuliers à voyager sur la station spatiale, a réussi à faire passer discrètement une partie des cendres de Doohan dans le module Columbus de la station spatiale. Garriott dit qu’il a pris une photo plastifiée de Doohan et de certaines de ses cendres et l’a mise sous le plancher du Columbus. Il n’a parlé à personne du projet, seuls lui et la famille de Doohan le savaient jusqu’à présent.

«C’était complètement clandestin», a déclaré Garriott au Times. «Sa famille était très heureuse que les cendres se soient accumulées là-bas, mais nous étions tous déçus de ne pas avoir pu en parler publiquement pendant si longtemps. Maintenant, suffisamment de temps est passé pour que nous puissions le faire »

Ce n’est pas la première fois que les cendres de Doohan pénètrent dans les cieux. Une partie de ses cendres se trouvait à bord de la fusée Falcon 1 de SpaceX en 2008, mais la mission a échoué quelques minutes après le lancement de la fusée. Et en 2012, une urne contenant certaines des cendres de Doohan s’est envolée dans l’espace à bord du SpaceX Falcon 9. Selon le Times, les cendres de Doohan ont parcouru quelque 1,7 milliard de kilomètres dans l’espace et ont tourné autour de la Terre plus de 70 000 fois.

Chris, le fils de Doohan, a remercié Garriott d’avoir fait passer les cendres de son défunt père à bord de l’ISS. «Ce qu’il a fait était émouvant, cela signifiait tellement pour moi, tellement pour ma famille et cela aurait tellement signifié pour mon père», dit-il.