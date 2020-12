Warner Bros prévoit la sortie en salles de trois films en 2023

Warner Bros a annoncé la sortie de trois films en salles pour 2023. D’après le studio, cela concerne les salles du monde entier.

Warner Bros n’a fait aucune mention de HBO Max en annonçant les dates de sortie de trois films attendus en 2023, suggérant un retour à son modèle de sortie en salles traditionnel. Pour y arriver, cependant, un certain nombre de choses doivent s’aligner parfaitement.

La décision controversée de Warner Bros. Pictures de sortir des films 2021 sur HBO Max le même jour que leurs sorties en salles ne convenait pas à de nombreux acteurs de l’industrie. Heureusement pour eux, ainsi que pour les propriétaires de salles, il semble que cela soit en effet temporaire.

Mercredi, le studio a annoncé les dates de sortie de trois prochains titres prévus pour le grand écran.

Furiosa, un préquel de Mad Max: Fury Road de George Miller, devrait arriver le 23 juin 2023. Coyote vs Acme, un hybride live-action / dessin-animé du réalisateur Dave Green sortira le 21 juillet 2023. Enfin, la comédie musicale Color Purple clôturera l’année le 20 décembre 2023.

Les dirigeants de l’industrie, les propriétaires de cinémas et les cinéphiles aimeraient sans aucun doute voir un retour à l’ancienne façon de sortir et de regarder des films. Bien sûr, tout cela dépend du fait que la pandémie se trouve dans le rétroviseur à la mi-2023 et que les théâtres peuvent s’accrocher jusque-là.

Si 2020 nous a appris quelque chose, cependant, c’est que la prévision des événements liés à la pandémie est au mieux un tirage au sort.