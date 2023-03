Sony pourrait lancer la PlayStation 5 Pro l’année prochaine

Tout comme la PlayStation 4, il semblerait que la PlayStation 5 va aussi avoir le droit à une déclinaison Pro.

C’est à peu près certain que Sony sortira une PS5 Pro à un moment donné. La société japonaise n’a fait aucune annonce officielle concernant la console mise à niveau ou une date de sortie potentielle, mais selon un nouveau rapport, la machine est en développement et a une date de lancement provisoire fin 2024.

La demande de date de lancement provient d’Insider Gaming, qui cite des sources anonymes. Il note qu’un brevet récemment publié par l’architecte PlayStation Mark Cerny suggère que Sony mettra beaucoup l’accent sur de meilleures capacités de traçage de rayons dans la PS5 Pro. La nouvelle console viendra également avec les améliorations habituelles de la fidélité visuelle et des performances générales attendues dans un modèle PS Pro.

The patent was filed by PS5 architect and Knack creator Mark Cerny, and mentions “System And Method For Accelerated Ray Tracing” and “System And Method For Accelerated Ray Tracing With Asynchronous Operation And Ray Transformation.”#PS5 #PlayStation5 #PlayStation pic.twitter.com/yyjL8SMfRw

— Gamingnews (@Onion00048) February 25, 2022