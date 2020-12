Power Book II: Ghost : regarder la saison 1 en streaming VF

Comment regarder en streaming la saison 1 de la série Power Book II: Ghost sur internet ? Voici la réponse.

Power Book II: Ghost est une série télévisée américaine créée par Courtney A. Kemp qui a été créée le 6 septembre 2020. La série est un spin-off de la série Power, centrée sur les personnages les plus controversés de la série-mère. En septembre 2020, la série a été renouvelée pour une deuxième saison.

La série suit Tariq St. Patrick, tiraillé entre sa nouvelle vie et son désir de se libérer de l’héritage paternel tout en faisant face à la pression croissante de sauver sa famille, dont sa mère Tasha, accusée du meurtre commis par son fils. Sans parler de la rigueur académique que lui impose ses professeurs de l’Université Ivy League. Vraiment seul pour la première fois de sa vie, Tariq est obligé de partager son temps entre les cours et les petits boulots pour pouvoir payer Davis MacLean, l’avocat de la défense avide de renommée, seul espoir pour Tasha de sortir de prison et d’échapper aux poursuites du nouveau procureur Cooper Saxe. Sans meilleures options, Tarik se tourne vers une activité familière – le trafic de drogue – et se frotte à une dangereuse famille dirigée d’une main de maître par Monet Stewart Tejada. Tariq tente de trouver un équilibre entre son commerce illégal, ses notes, sa vie amoureuse et sa famille. Il découvre que la seule façon d’éviter le même sort que son père est de le surpasser.

Regarder Power Book II: Ghost en streaming VF

La série est arrivée le 6 décembre en exclusivité sur Starzplay, la plateforme de vidéo à la demande détenue et exploitée par Lionsgate. En France, le contenu est accessible via Molotov, grâce à un partenariat conclu par les deux plateformes. L’abonnement est au tarif de 4,99€/ mois sans engagement.

L’autre possibilité pour voir la série sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».