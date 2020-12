Steam : les jeux les plus populaires et les plus vendus de l’année 2020

Valve a dévoilé le classement des jeux les plus populaires et les plus vendus sur sa plateforme Steam.

C’est à nouveau cette période de l’année où Valve revient sur les meilleurs jeux des 12 derniers mois. Oui, les classements Steam pour 2020 sont arrivés, révélant les meilleures ventes de la plateforme, les titres populaires et les titres les plus joués, entre autres.

Comme d’habitude, Valve ne répertorie pas les jeux dans l’ordre; au lieu de cela, il les place dans les groupes Platine, Or, Argent et Bronze. Fait intéressant, la plupart des jeux Platinum, à l’exception de ceux de la catégorie Nouvelles versions, évidemment, ont été lancés avant 2020.

Dans la section des plus vendus, où les jeux sont mesurés en termes de revenus bruts (y compris les achats en jeu), il n’est pas surprenant de voir Cyberpunk 2077, DOTA 2, Counter-Strike: GO et GTA V.

Among Us et Fall Guys ont également fait beaucoup d’argent cette année, ce dernier étant l’un des trois seuls jeux de la liste à arriver en 2020, les autres étant Cyberpunk 2077 et Doom Eternal.

Meilleurs vendeurs de Steam de 2020 en termes de revenus bruts:

Dota 2

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077

Playerunknown’s Battlegrounds

Doom Eternal

Monster Hunter World

Rainbow Six: Siege

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Counter-Strike: Global Offensive

Among Us

La catégorie des plus joués reflète une grande partie de la liste des meilleures ventes. Onze jeux ont atteint un pic de plus de 200 000 joueurs simultanés en 2020, y compris Cyberpunk 2077, qui a battu le record de « l’expérience solo » de Fallout 4 en franchissant le cap du million de joueurs simultanés plus tôt ce mois-ci.

Le premier épisode de Life is Strange 2 fait une entrée quelque peu surprenante; sans aucun doute aidé par le fait qu’il devienne free-to-play en septembre.

Les jeux les plus joués sur Steam en 2020:

Dota 2

Among Us

Terraria

Cyberpunk 2077

Life is Strange 2

Monster Hunter World

Counter-Strike: Global Offensive

Mount & Blade 2: Bannerlord

Destiny 2

Playerunknown’s Battlegrounds

Grand Theft Auto V

En ce qui concerne les jeux les plus rentables, Cyberpunk 2077 est une entrée évidente, ayant vendu plus de 13 millions d’exemplaires au cours des dix premiers jours suivant son lancement. Ailleurs, il semble que Microsoft Flight Simulator soit un titre Game Pass ne l’a jamais empêché de bien fonctionner sur Steam, pas plus que les critiques tièdes de Marvel Avenger. Half-Life Alyx uniquement en VR était également l’un des meilleurs vendeurs publiés cette année, tout comme Baldur’s Gate 3, qui reste en accès anticipé.