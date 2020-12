Pornhub supprime des millions de vidéos d’utilisateurs non vérifiés

Pornhub a pris la décision de faire un énorme tri des vidéos que le site héberge et de supprimer plus de 60% de son catalogue.

Pornhub a franchi la plus grande étape à ce jour dans le changement de son modèle commercial à la suite d’un article du New York Times au début du mois, alléguant que le site profitait de la mise en ligne de vidéos non consensuels. Cette décision pourrait finalement amener le site à s’éloigner de son contenu amateur et à se concentrer davantage sur du matériel provenant de modèles professionnels.

Dans un récent article de blog, le site de contenu pour adultes généré par l’utilisateur a déclaré qu’il avait suspendu tout le contenu précédemment téléchargé qui n’avait pas été créé par des partenaires de contenu ou des membres de son Model Program.

«Cela signifie que chaque élément de contenu Pornhub provient d’utilisateurs vérifiés, une exigence que des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n’ont pas encore instituée.»

Les utilisateurs vérifiés sont ceux qui ont vérifié leur identité sur le site via un selfie d’eux tenant un morceau de papier avec leur nom d’utilisateur sur le site et Pornhub écrit dessus.

Selon Vice, Pornhub a hébergé environ 13,5 millions de vidéos dimanche soir (sur la base d’un compteur dans la barre de recherche du site). Lundi matin à 9 heures, ce chiffre était tombé à 4,7 millions. Vice a déclaré que le nombre était brièvement remonté à 7,2 millions, donc peut-être que la situation est encore fluide.

À la suite de l’exposé susmentionné, Pornhub a interrompu les uploads de membres non vérifiés et a mis fin aux téléchargements. Visa et Mastercard la semaine dernière ont également rompu les liens avec Pornhub, empêchant les titulaires de carte de faire des achats via le site.