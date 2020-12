EA acquiert Codemasters pour 1,2 milliard de dollars

Après un combat serré avec Take-Two, c’est finalement Electronic Arts va faire l’acquisition du studio Codemasters.

Suite à l’offre de 970 millions de dollars de Take-Two sur Codemasters le mois dernier, EA est maintenant entré dans le vif du sujet avec un accord de 1,2 milliard de dollars pour acquérir le studio de jeux de course. À l’instar de l’offre originale de Take-Two, cet accord devrait être conclu au premier trimestre de l’année prochaine, ce qui signifie que les deux géants américains de l’édition ont amplement le temps de se surenchérir mutuellement pour déterminer qui contrôlera une grande partie du genre de jeu de course.

Codemasters, principalement connu pour ses licences de courses Dirt, F1 et Grid, avait récemment accepté d’être repris par Take-Two Interactive dans le cadre d’une acquisition qui devrait être achevée d’ici le premier semestre 2021.

Maintenant, Take-Two pourrait se retrouver dans une guerre d’enchères avec son rival américain, Electronic Arts, à la suite du projet de ce dernier d’acquérir Codemasters pour 1,2 milliard de dollars. Si l’accord est conclu, ce sera la dernière acquisition d’EA (et l’une des plus importantes) depuis l’achat de 455 millions de dollars de Respawn Entertainment en 2017.

EA et Take-Two rivalisent férocement dans le segment des jeux de sport et pourraient dépasser leurs offres pour acquérir le développeur basé au Royaume-Uni, qui a un pedigree de jeu de course étendu et détient la licence officielle pour les titres de F1. Take-Two n’a actuellement pas de jeu de course dans son portefeuille, ce qui pourrait le pousser à surenchérir sur la dernière offre d’EA.

EA, cependant, a toujours la franchise NFS de longue date et pourrait encore consolider sa position avec le mélange de titres d’arcade et de simulateur de Codemaster. Avec Project Cars, Need for Speed, F1, Grid et Dirt, l’éditeur serait en mesure de contrôler une partie importante du marché des jeux de course, laissant les séries Forza de Microsoft et Gran Turismo de Sony comme seuls principaux rivaux.