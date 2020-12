Pornhub arrête les uploads non vérifiés et interdit les téléchargements

Le site pour adultes Pornhub a annoncé l’arrêt des uploads pour les utilisateurs non vérifiés et interdit les téléchargements de vidéos.

Pornhub introduit des changements importants sur sa plateforme à la suite d’un exposé du New York Times selon lequel le site tirait profit de vidéos non consensuelles, y compris celles montrant des viols et des abus sur des mineurs.

Dans un communiqué, Pornhub a déclaré qu’il s’était toujours engagé à éliminer les contenus illégaux et qu’il prenait des mesures supplémentaires pour protéger sa communauté. Celles-ci incluent l’arrêt des envois (uploads) d’utilisateurs non vérifiés et l’interdiction de la plupart des téléchargements.

À l’heure actuelle, seuls les partenaires de contenu et ceux du Model Program sont en mesure de mettre en ligne du contenu sur Pornhub. Un processus de vérification sera introduit au cours de la nouvelle année qui donnera à tous les utilisateurs la possibilité de télécharger des vidéos, mais seulement après avoir complété un «protocole d’identification» pour vérifier leur identité.

De plus, Pornhub a arrêté les téléchargements, la seule exception étant les téléchargements payants dans le cadre du Model Program vérifié. La société affirme que « en tandem avec notre technologie d’empreintes digitales, cela atténuera la possibilité pour le contenu déjà supprimé de la plateforme de pouvoir revenir. »

D’autres changements incluent une modération accrue grâce à la mise en place d’une «équipe rouge» dédiée à «balayer de manière proactive le contenu déjà téléchargé pour détecter d’éventuelles violations et identifier les pannes dans le processus de modération». Il publiera également un rapport de transparence l’année prochaine détaillant ses résultats de modération de contenu à partir de 2020.

A special thanks to those young women and men who shared their stories and documentation about Pornhub, because they didn't want other kids to endure what they had suffered. It was their courage, their stories, that made this happen. Teens like Serena: https://t.co/syVIjZgEy6 — Nicholas Kristof (@NickKristof) December 8, 2020

L’article de Nicholas Kristof dans le New York Times a souligné le nombre de clips sur Pornhub montrant des viols et des abus sexuels sur des filles mineures, alléguant que la société a monétisé ces vidéos. L’article a également documenté d’autres contenus illégaux, y compris des vidéos de spycams et du revenge porn.

Suite à la publication de l’article par le NYT, Visa et Mastercard ont enquêté sur les allégations de maltraitance d’enfants avec la banque de la société mère de Pornhub MindGeek, suggérant que les entreprises pourraient cesser d’accepter les paiements effectués sur l’un des sites pornographiques les plus populaires au monde.

Parlant des changements, Kristof a tweeté: «Beaucoup dépend de la façon dont Pornhub les met en œuvre de manière responsable, et cela n’a pas du tout gagné ma confiance, mais cela semble important ».



« Beaucoup dépendra aussi du fait que le contenu passé, déjà sur le site, soit vérifié ou supprimé », a-t-il poursuivi. «J’ajouterais qu’une surveillance et une pression continues seront nécessaires, et que nous devrions également élargir la lentille pour regarder d’autres entreprises. XVideos a déjà une audience plus large que Pornhub, et moins de scrupules, et ils devraient être forcés d’adopter des mesures similaires et les faire fonctionner. «

Here's Pornhub's announcements of the new measures: https://t.co/NOZ75OwW0E A great deal will also depend on whether past content, already on the site, is vetted or removed. — Nicholas Kristof (@NickKristof) December 8, 2020