Apple annonce son casque haut de gamme AirPods Max

Apple annonce son fameux casque haut de gamme AirPods Max, qui sera commercialisée 629 euros dès l’année prochaine.

Les AirPods Max empruntent des notes de style à l’Apple Watch, en particulier la Digital Crown, qui est utilisée sur les écouteurs pour contrôler le volume, gérer les pistes, répondre aux appels téléphoniques et activer Siri. Le bandeau se compose d’un cadre en acier inoxydable enveloppé dans un matériau doux au toucher tandis que la canopée et les coussinets d’oreille sont dotés d’un textile en maille respirante. Apple a déclaré que les oreillettes sont en aluminium anodisé et se connectent au bandeau via des bras télescopiques.

Mardi, Apple a officiellement présenté les AirPods Max, les écouteurs supra-auriculaires de la célèbre marque technologique.

Présentés comme la magie des AirPod dans un design supra-auriculaire, les nouveaux écouteurs d’Apple sont un ensemble de boîtes sans fil avec des pilotes dynamiques de 40 mm conçus par Apple. Chaque oreillette contient une multitude de technologies, notamment une puce H1, un capteur optique, un capteur de position, un capteur de détection de plâtre et un accéléromètre. Neuf microphones au total gèrent les fonctions d’annulation active du bruit et de prise de voix.

La durée de vie de la batterie peut atteindre jusqu’à 20 heures d’audio haute fidélité, de temps de conversation ou de lecture de films avec la suppression active du bruit et l’audio spatial activé. Une recharge de cinq minutes vous rapportera une heure et demie supplémentaires d’écoute, nous dit-on.

Les nouveaux AirPods Max d’Apple sont proposés en cinq couleurs, dont le gris, l’argent, le bleu, le rose et le vert, et sont disponibles à la commande dès aujourd’hui. Attendez-vous à payer 649 € pour cette opportunité (à titre de comparaison, les AirPod standard commencent à 179 € tandis que les AirPods Pro sobnt à 279€). Les expéditions débuteront le 15 décembre.