Jujutsu Kaisen : regarder l’anime en streaming VOSTFR

Comment regarder en streaming l’anime japonais Jujutsu Kaisen en VOSTFR sur internet ? Voici la réponse.

Jujutsu Kaisen est un shōnen manga de Gege Akutami, prépublié dans le magazine Weekly Shōnen Jump depuis mars 2018 et publié par l’éditeur Shūeisha en volumes reliés. Une adaptation en série d’animation a été produite par le studio Mappa et celle-ci est diffusée depuis octobre 2020.

Jujutsu Kaisen se déroule dans un monde où des fléaux sont créés à partir des émotions négatives de l’Homme. Ainsi, pour protéger les lieux avec une forte concentration de ces émotions comme les écoles ou les hôpitaux, ces infrastructures possèdent une relique, réceptacle d’un fléau, car l’on ne peut lutter contre les fléaux qu’avec un fléau plus puissant. Ceux-ci sont invisibles aux yeux des humains sauf pour une poignée de personnes, par exemple les exorcistes. Le métier d’exorciste consiste à éliminer les fléaux et ainsi protéger le peuple de ces derniers, mais cela n’est pas sans risques, car ces fléaux peuvent être plus ou moins puissants.

Itadori Yūji, un lycéen lambda doté d’une force surhumaine et membre du club de spiritisme, trouve un jour dans l’abri météo de son lycée une relique de rang S protégée par un sceau. Sasaki et Iguchi, ses amis du club, restent le soir au lycée pour inspecter la relique tandis que Yūji est à l’hôpital où son grand-père vient tout juste de décéder. La relique qu’ils ont trouvée est un des doigts de Ryōmen Sukuna, le plus puissant des fléaux. Ainsi, en libérant le doigt du sceau, Sasaki et Iguchi se font attaquer par de nombreux fléaux. Yūji, apprenant l’existence de ces derniers, retourne le plus vite possible au lycée en compagnie d’un exorciste pour sauver ses amis des griffes des fléaux. Lors d’un affrontement contre l’un d’eux, il décide d’ingurgiter la relique pour devenir plus puissant et ainsi sauver ses amis.

En avalant cette relique Ryōmen Sukuna prend possession du corps de Yūji, mais cela n’est que de courte durée car ce dernier arrive étonnamment à reprendre le contrôle sur Sukuna. Les exorcistes décident dans un premier temps de condamner à mort Yūji mais, grâce à l’intervention du plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, ils décident finalement d’utiliser Yūji comme réceptacle de Sukuna et de le tuer le jour où il aura avalé tous ses doigts. En effet, cela est la seule façon d’éliminer Sukuna une bonne fois pour toutes.

De là, démarre une aventure qui mènera Yūji à devenir un puisant exorciste pour sauver les innocents d’une mort indigne et d’éliminer les fléaux de ce monde pour préserver l’humanité.

Regarder Jujutsu Kaisen en streaming VOSTFR

L’anime est disponible sur la plateforme Crunchyroll en VOSTFR et en VF. Un nouvel épisode sort chaque vendredi. L’autre possibilité pour voir l’anime sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de l’anime suivi des mots-clés « en streaming ».