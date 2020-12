Des images de drone montrent l’effondrement du Télescope d’Arecibo

La Fondation nationale pour la science a partagé les images captées par un drone qui montrent l’effondrement du Télescope d’Arecibo.

La Fondation nationale pour la science (NSF) a publié des images impressionnantes de l’effondrement du Télescope d’Arecibo à Porto Rico. La vidéo, capturée le 1er décembre, montre le moment où les câbles de support se sont cassés, faisant tomber l’énorme structure de 900 tonnes suspendue au-dessus d’Arecibo sur le plat emblématique de 305m de large de l’observatoire.

Les vidéos de l’effondrement ont été capturées par une caméra située dans le centre de contrôle des opérations d’Arecibo, ainsi que par un drone situé au-dessus de la plateforme au moment de l’effondrement. L’opérateur du drone a pu régler la caméra du drone une fois que la plateforme a commencé à tomber et capturer le moment de l’impact. La NSF, qui supervise Arecibo, effectuait une surveillance horaire de l’observatoire avec des drones, depuis que les ingénieurs avaient averti que la structure était sur le point de s’effondrer en novembre. «Je pense que nous avons simplement eu de la chance et que l’opérateur de drone était très habile à voir ce qui se passait et à pouvoir tourner la caméra», a déclaré Ashley Zauderer, responsable du programme NSF pour l’Observatoire d’Arecibo, lors d’une conférence de presse.

Les images mettent en évidence le moment où plusieurs câbles se sont cassés, ce qui a fait basculer la plate-forme vers l’extérieur et a heurté le côté de l’antenne. L’effondrement a également fait tomber les sommets des trois tours de soutien entourant Arecibo, où les câbles avaient été connectés pour maintenir la plate-forme en l’air. «Les câbles qui vont du haut de la tour 4 à la plateforme, ils sont très faibles dans la vue de la caméra, mais ils sont là», a déclaré John Abruzzo, un entrepreneur de la société de conseil en ingénierie Thornton Tomasetti, embauché par l’Université de Central Floride. « Et donc, ce sont ces câbles qui tombent en panne près du sommet de la tour en premier, puis une fois qu’ils échouent, la plate-forme perd sa stabilité et commence à descendre », a déclaré Abruzzo, décrivant la première vidéo du centre de contrôle.

L’effondrement d’Arecibo n’a pas été une surprise. Suite à la panne de deux câbles de support en août et novembre, les ingénieurs avaient conclu qu’il n’y avait aucun moyen sûr de réparer Arecibo et que la plateforme pouvait tomber sur l’antenne à tout moment. NSF espérait faire une démolition contrôlée du télescope avant que cela ne se produise, mais l’effondrement s’est produit avant que toute sorte d’action puisse avoir lieu.

Désormais, la NSF tente de trouver une voie à suivre, qui consiste principalement à déterminer comment nettoyer Arecibo de manière sûre. Les ingénieurs doivent effectuer une évaluation environnementale complète de la zone et déterminer la stabilité des structures restantes.

Le remplacement d’Arecibo serait un processus beaucoup plus long, impliquant des décisions des législateurs. «En ce qui concerne le remplacement, la NSF a un processus très bien défini pour le financement et la construction d’infrastructures à grande échelle, y compris des télescopes», a déclaré Ralph Gaume, directeur de la division des sciences astronomiques de la NSF. «C’est un processus pluriannuel qui implique des crédits du Congrès, ainsi que l’évaluation et les besoins de la communauté scientifique. Il est donc très tôt pour nous de commenter le remplacement. «