1917 : regarder le film en streaming VF

Comment regarder en streaming le film de guerre 1917 en VF ? Voici la réponse.

1917 est un film de guerre britannico-américain réalisé, coécrit et produit par Sam Mendes, sorti en 2019.

Le film, basé en partie sur un récit raconté à Mendes par son grand-père paternel, Alfred Mendes, raconte l’histoire de deux jeunes soldats britanniques qui ont reçu l’ordre de délivrer un message annulant une attaque vouée à l’échec peu après la retraite allemande sur la ligne Hindenburg pendant l’opération Alberich en 1917. Ce message est particulièrement important pour l’un des jeunes soldats dont le frère doit participer à l’attaque imminente.

Le film a reçu de nombreuses nominations et a remporté plusieurs prix, dont deux Golden Globes (Meilleur réalisateur et Meilleur film dramatique) et trois Oscars (Meilleure photographie, Meilleur mixage de son et Meilleurs effets visuels).

Regarder 1917 en streaming VF

Si vous souhaitez regarder le film en streaming, celui-ci est disponible sur la plateforme CanalVOD moyennant un abonnement de 4,99 €/mois. L’autre possibilité pour voir le film sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».