Swatting : le FBI avertit que les hackers détournent aussi des appareils connectés

Le FBI met en garde contre des pirates informatiques prenant le contrôle d’appareils connectés pour diffuser en direct le phénomène de swatting.

Swatting, le fait d’appeler la police pour signaler un faux crime afin que les forces de l’ordre prennent d’assaut une adresse, est déjà assez grave, mais les auteurs de ce crime ajoutent un élément supplémentaire de désagrément en piratant les appareils connectés des victimes et en diffusant l’intégralité de l’incident.

Le Federal Bureau of Investigation avertit les propriétaires d’appareils de maison connecté d’utiliser des mots de passe complexes et uniques et d’activer l’authentification à deux facteurs pour se protéger contre cette pratique.

Les criminels utilisent la méthode éprouvée de collecte des adresses e-mail et des mots de passe des fuites précédentes, en tirant parti des utilisateurs qui réutilisent les informations d’identification, une pratique courante, malgré les avertissements de ne pas utiliser de doublons.

Une fois qu’un pirate a accès à un appareil domestique intelligent avec des capacités vidéo et audio, faire un canular est tentant. Un hacker peut regarder tout l’incident se dérouler et « interagir avec la police qui a répondu à travers la caméra et les haut-parleurs », a déclaré le FBI. « Dans certains cas, le pirate diffuse également l’incident en direct sur des plateformes communautaires en ligne. »

Le FBI travaille avec les fabricants d’appareils intelligents pour conseiller les clients. L’agence alerte également les premiers intervenants des forces de l’ordre de la menace.

Comme l’a noté ZDNet, certains swatters ciblent depuis quelques années des événements publics diffusés en direct, tels que des mariages et des réunions d’églises, et de nombreux streamers de jeu en ont été victimes durant leur stream, mais pirater des appareils intelligents dans les maisons est une nouvelle variante de l’attaque.

En 2017, ce qui aurait été le premier décès à cause d’un swatting s’est produit, apparemment le résultat d’une partie en ligne Call Of Duty parié à 1,50 $. Tyler Barriss a été condamné à 20 ans de prison en 2019 pour avoir passé l’appel qui a entraîné la mort d’Andrew Finch, qui n’était pas impliqué dans l’altercation en ligne.