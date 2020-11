WhatsApp facilite la libération d’espace avec un nouvel outil de gestion du stockage

WhatsApp déploie nouvel outil de gestion du stockage dans l’application, pour supprimer des GIFs, photos et vidéos en quelques clics.

WhatsApp a repensé son outil de gestion du stockage, permettant aux utilisateurs de trouver et de supprimer plus facilement les fichiers qui occupent trop d’espace sur leur téléphone. Le nouvel outil «sera déployé auprès des utilisateurs du monde entier cette semaine», déclare la société appartenant à Facebook, et sera disponible dans l’application en allant dans Paramètres> Stockage et données> Gérer le stockage.

L’outil actuel «Utilisation du stockage» de WhatsApp trie simplement toutes les discussions disponibles en fonction de la quantité d’espace qu’elles occupent, répertoriant le nombre de messages, photos, GIFs et vidéos dans chaque discussion et permettant à l’utilisateur de supprimer chaque catégorie en quelques clics. C’est pratique, mais ne permet pas aux utilisateurs de parcourir le contenu qu’ils suppriment. C’est important si vous devez effacer, par exemple, une discussion de groupe familial et que vous voulez éviter de supprimer des photos importantes.

Le nouvel outil, par comparaison, propose des miniatures du contenu à supprimer et regroupe ces données dans des catégories telles que «Transféré plusieurs fois» et «Plus de 5 Mo». Cela devrait permettre aux utilisateurs d’identifier plus facilement le contenu dont ils n’ont plus besoin ou dont ils ne veulent plus, et qui peuvent simplement être supprimés. Vous pouvez voir un aperçu du nouvel outil en action ci-dessous:





“Nous avons simplifié l’examen, la suppression groupée d’éléments et la libération de l’espace de stockage” explique WhatsApp dans la description de la vidéo.

Dans un développement connexe qui pourrait également porter sur le stockage, WhatsApp apporterait bientôt une fonctionnalité de messages éphémères sur la plateforme de chat populaire.