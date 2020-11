Télécharger Watched Premium Free Mod APK

Téléchargez la dernière version de l’APK Watched Premium gratuitement pour votre appareil sous Android.

Obtenez gratuitement toutes les meilleures choses du divertissement multimédia. Il n’y a rien dans ce monde qui devrait vous empêcher d’accéder à tous les différents lecteurs et sources multimédias. Ainsi, cette application a été créée avec cette idée même à l’esprit. Alors, essayez-la par vous-même en téléchargeant dès maintenant Watched Premium Multimedia Browser pour Android !

Qu’est-ce que Watched Premium?

Watched Premium est une application mobile open source (apk) disponible sur Android et iOS, qui permet de regarder la TV depuis son smartphone/tablette ou smart TV.

L’application de streaming Watched, aussi appelée Wtchd connait une forte popularité auprès des utilisateurs sur mobile et tablette. Celle-ci permet de regarder gratuitement en streaming n’importe quel film, série ou chaîne TV depuis son appareil sous Android ou iOS.

Pour avoir du contenu, il faut utiliser ce qu’on appelle des « bundles ». Les « bundles » sont des paquets de données hébergés sur des serveurs distants qui permettent aux utilisateurs d’accéder à de nombreux films, séries et flux IPTV au sein de l’app. Pour en savoir plus, nous avons un article dédié à l’installation des bundles.

Si l’application était gratuite, celle-ci propose maintenant des fonctions premium (payantes) pour profiter du contenu en illimité. Mais bonne nouvelle, notre petit tuto ci-dessous vous permet de continuer à parcourir les programmes de votre choix gratuitement comme avant.

Différentes fonctionnalités premium

Voici quelques-unes des fonctionnalités incluses dans l’application Watched Premium pour Android. Suivez-nous pour avoir une meilleure idée du type d’application que vous téléchargez sur votre appareil…

Obtenez de puissants modules complémentaires: vous pouvez trouver une tonne de modules complémentaires différents pour avoir encore plus de contenu sur votre application. Il existe même une communauté pleine d’utilisateurs différents qui ajoutent encore plus de liens à utiliser.

Excellent contenu: tout le contenu est incroyable et est combiné avec cette application super facile à utiliser.

Avec ces fonctionnalités, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Maintenant, il n’y a plus qu’une étape…

Watched Premium APK gratuite – Sans publicité

Alors, êtes-vous prêt à commencer à profiter de toutes les différentes formes de médias, directement via un seul navigateur et gratuitement ? Si tel est le cas, téléchargez la dernière version de Watched Premium APK pour votre appareil mobile Android maintenant via ce lien (mot de passe : mine113). Pour votre TV, suivez ce lien.

Choisir cette version plutôt que celle sur Google Play Store vous permet de continuer à profiter des options premium gratuitement, contrairement à la version mise à jour publiée sur les stores.

Si vous rencontre des erreurs du type « watched account required » ou « watched access denied », un subreddit est consacré à l’application.

REMARQUE IMPORTANTE: AVANT D’INSTALLER WATCHED – ASSUREZ-VOUS DE NETTOYER VOTRE CACHE ET DE DÉSINSTALLER CORRECTEMENT L’APP (installation propre) – SI VOUS CONTINUEZ À DES PROBLÈMES WIFI – RÉINITIALISEZ VOTRE STICK FIRE TV OU L’APPAREIL QUE VOUS UTILISEZ !!!