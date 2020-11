Popcorn Time, le service de vidéo en ligne illégal, le « Netflix pirate », a fait son retour cette année.

Popcorn Time a disparu il y a quelques années, forçant les utilisateurs de l’application à chercher ailleurs des films et des séries TV. Cette année, alors que de plus en plus de personnes ont été obligées de s’auto-mettre en quarantaine dans le but de freiner la propagation du coronavirus, Popcorn Time a fait son retour.

« Love in the Time of Corona Version 0.4 is out », lit-on dans un tweet du compte Twitter de Popcorn Time.

Popcorn Time a été scruté à la loupe lors de sa sortie en 2014. L’application de streaming est devenue extrêmement populaire pour les personnes qui souhaitaient accéder à des films qui étaient encore dans les salles de cinéma, ou ceux qui n’étaient pas sur des services de streaming, mais avec une interface beaucoup plus soignée que les sites de piratage souvent sommaires qui obligeait les utilisateurs à rechercher, vérifier et télécharger eux-mêmes les liens.

Popcorn Time, d’autre part, a effectivement supprimé le processus de téléchargement et rationalisé l’expérience de visionnage, la rendant presque aussi simple que le streaming légal (malgré le fait que le service repose toujours sur la même technologie BitTorrent que les trackers habituels). En conséquence, Popcorn Time a été fermé plusieurs fois et son adresse IP a été bloquée dans un certain nombre de pays. Motherboard note également que, bien que d’autres versions de Popcorn Time soient actives en ce moment, «l’interface utilisateur de celui-ci et sa sortie semblent être étroitement liées aux projets Popcorn Time antérieurs, basés sur les redirections de domaine et les URL.»

renaissance de Popcorn Time

Le logiciel est disponible en version 4.0 pour MacOS, Windows, Linux Android, et Android TV directement sur le site web de Popcorn Time. Pour le moment, il ne s’agit encore que d’une version beta, explique le site web. Le client est aussi proposé sur Android via le téléchargement d’un APK. Les utilisateurs Android doivent par contre se contenter de la version 2.9.