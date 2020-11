Pas de YouTube Rewind pour cette année

Pour la première fois en une décennie, il n’y aura pas le fameux YouTube Rewind cette année sur la plateforme vidéo de Google.

YouTube Rewind est une vidéo compilée par Google commémorant les tendances et les vidéos virales les plus marquantes de l’année. La vidéo de fin d’année est une tradition depuis 2010, mais cette année, YouTube a annoncé qu’il n’y aurait pas de Rewind 2020.

Dans un tweet de jeudi après-midi, YouTube a annoncé qu’il n’aurait pas de vidéo Rewind pour 2020 à la lumière de l’année effrayante que nous avons vécue.

«2020 a été différent», dit-il. « Et ça ne semble pas juste de continuer comme si de rien n’était arrivé. Donc, nous faisons une pause avec Rewind cette année. »

YouTube n’était cependant pas entièrement négatif. Il a remercié sa communauté de créateurs de contenu pour s’être efforcée et publier des vidéos divertissantes pour tous ceux qui sont coincés dans la maison avec la fièvre de la cabine.

«Nous savons qu’une grande partie du bien qui s’est produit en 2020 a été créée par vous tous. Vous avez trouvé des moyens d’encourager les gens, de les aider à faire face à la situation et de les faire rire. Vous avez vraiment amélioré cette année difficile. Merci pour faire une différence. «

Qui pourrait reprocher à YouTube de ne pas vouloir faire une vidéo Rewind d’un an? L’année qui continue de donner a été celle que la plupart d’entre nous oublieraient plutôt que de célébrer. De la pandémie aux fermetures en passant par les annulations de salons, 2020 ne ressemble à aucune autre année de l’histoire récente, et pas dans le bon sens. Il est peut-être préférable de mettre de côté cette année et d’espérer que 2021 sera bien meilleur.