Comment regarder en streaming le dernier blockbuster de l’année 2020, Wonder Woman 1984, sur internet ? Voici la réponse.

Avec la pandémie qui secoue l’industrie du cinéma et de nombreux cinémas à travers le monde toujours fermés ou re-fermés, le très attendu Wonder Woman 1984 connait une sortie compliquée. En effet, le prochain film du DCEU, qui était prévu pour le 30 décembre 2020 chez nous, a vu sa sortie en salles repoussée à 2021, suite à la prolongation de la fermeture des cinémas français annoncée par le gouvernement jeudi 10 décembre. Les spectateurs américains auront plus de chance car la Warner sortira son long-métrage sur HBO Max pour les abonnés le 25 décembre.

Ce film est le second opus des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone devenue une super-héroïne dans notre monde. Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah.

Regarder Wonder Woman 1984 en streaming

Avec un film directement publié sur HBO Max, nul doute que les pirates ne perdront pas une seconde pour proposer Wonder Woman 1984 en streaming ainsi que sur les sites de torrents. Avec les cinémas fermés en France, les plus impatients pourront donc se tourner vers cette solution en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».

En attendant, la scène d’ouverture du film a été publiée sur Youtube.