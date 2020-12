The Simpsons Bug Squad : le jeu qui n’a jamais vu le jour sur Dreamcast

Une démo technique d’un jeu Les Simpsons, qui devait sortir sur la Sega Dreamcast, a été trouvée dans un vieux kit de développement.

Pour les passionnés de jeux rétro, c’est formidable de voir que des trucs comme celui-ci sont toujours découverts et partagés avec le public. Et penser que sans la puissance d’Internet, il serait quasiment impossible de partager ce type de contenu avec le reste du monde.

La seconde moitié de 2020 a été particulièrement enrichissante pour les historiens du jeu vidéo et les défenseurs de l’environnement. Moins d’un mois après la sortie d’un jeu Superman inédit sur PlayStation sur Internet, un autre joyau a fait surface, cette fois pour la Dreamcast de Sega.

The Simpsons: Bug Squad a été créé par le développeur britannique Red Lemon Studios. Le co-fondateur Andy Campbell a déclaré à la chaîne Youtube DreamcasticChannel qu’il avait été créé en tant que démo technique pour Fox Interactive.

« La technologie était géniale, développée par un gars appelé Rich Evans, un grand codeur », a déclaré Campbell. «Le concept de Bug Squad est venu de Jamie Grant si je me souviens bien. Une grande équipe artistique a construit les modèles. La technologie a également été présentée comme un outil de production pour la série elle-même. »

Malheureusement, le jeu n’a pas été commandé donc techniquement, il n’était jamais un titre officiel en développement, a ajouté Campbell.

Comme vous pouvez le voir, les graphismes cel-shaded font un excellent travail pour imiter les animations réelles de la série. Le gameplay semble extrêmement limité (tout ce que vous pouvez vraiment faire est d’explorer quelques pièces, de sauter et de glisser) et il n’y a pas d’effets sonores ou de musique. Pourtant, pour quelque chose qui a été créé il y a plus de deux décennies, il est étonnamment moderne.