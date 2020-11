Des loups robots terrifiants utilisés pour effrayer les ours au Japon

Au Japon, afin d’aider les agriculteurs à protéger leurs champs, des loups robots sont utilisés pour effrayer les ours.

Qui gagnerait dans un combat entre un loup robotique et un ours? Il semble que le premier soit un bon moyen de dissuasion pour le second après qu’une ville japonaise a commencé à utiliser ces machines franchement terrifiantes pour effrayer les ours qui empiètent sur les zones résidentielles.

Selon un article de JAPANkyo, le «Monster Wolf» de 60 cm de haut a été créé par une société appelée Ohta Seiki pour aider les agriculteurs à lutter contre les ours et autres animaux sauvages qui endommagent les cultures. La ville de Takikawa, sur l’île nord de Hokkaido, a acheté et installé deux des robots après que des ours aient été trouvés dans les quartiers en septembre, écrit The Guardian.

Les loups sont livrés avec quatre pattes (ou des appendices en forme de pattes), un corps velu et des yeux rouges brillants. Ils ont également des capteurs de mouvement infrarouges intégrés, qui, lorsqu’ils détectent quelque chose, déclenchent l’un des 40 sons différents des haut-parleurs, y compris un loup-garou américain dans des hurlements de style londonien et des bruits de machines. Les sons peuvent également être réglés sur une minuterie.

Il y a eu 157 personnes blessées par des ours au Japon l’année dernière, et des dizaines d’autres ont été enregistrées en 2020 jusqu’à présent, dont deux mortelles, mais les responsables de Takikawa disent qu’il n’y a eu aucune rencontre avec les animaux depuis l’installation des machines Monster Wolf.

On pense que les attaques sont la conséquence de la pénurie de glands dans l’habitat naturel de l’ours. Les ours noirs mangent les noix riches en calories pour ajouter de la graisse avant d’hiberner pendant l’hiver. Cette pénurie les a poussés à s’aventurer dans les villes locales à la recherche de nourriture.