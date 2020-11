Microsoft pourrait développer un moyen de porter des applications Android sur Windows

Microsoft pourrait développer un moyen de faire tourner des applications Android de manière authentique sur Windows.

Microsoft est censé développer une nouvelle infrastructure logicielle qui permettra aux applications Android d’être converties, simplement et rapidement, en un package d’application MSIX qui s’exécute sous Windows de manière transparente. Si le projet réussit, certaines des applications Android les plus populaires pourraient devenir disponibles dans le Microsoft Store.

L’ambitieux projet de Microsoft porte le nom de code Latte, selon Windows Central. L’article ajoute que Microsoft prévoit d’annoncer Latte l’année prochaine, dans le but de le publier dans le cadre de la mise à jour Windows 10 automne 2021.

La première tentative de Microsoft pour faire tourner un logiciel Android sur Windows était le projet Astoria, et son objectif était d’apporter des applications Android à l’écosystème des téléphones Windows. Cela n’a pas fonctionné, et son échec est en partie à blâmer pour le rejet du concept de Windows Phone; car sans cela, Microsoft ne pourrait pas apporter suffisamment d’applications à sa boutique d’applications. Et l’entreprise ne peut toujours pas.

Snapchat, qui compte plus d’un milliard de téléchargements sur le Play Store, n’est pas facilement disponible sur Windows. C’est le genre de fossé de l’écosystème qui fait des tablettes Windows et des appareils hybrides tels que la série Surface Pro de Microsoft, un achat difficile pour les consommateurs en général. Latte existe (en supposant qu’il existe) pour rendre Windows plus compétitif par rapport à iOS et Android.

Dernièrement, Microsoft a développé des outils qui permettent à plus d’applications de s’exécuter sur les appareils Windows. UWP (la plateforme Windows universelle), par exemple, a rendu les applications plus portables, et la prise en charge supplémentaire des PWA (applications Web progressives) a rationalisé le développement d’applications. Il n’est donc pas surprenant que Microsoft ait jeté son dévolu sur les applications Android. Le logiciel susmentionné fournit également une base solide que Latte peut utiliser.

Windows Central suppose que Latte sera basé sur le WSL 2 récemment publié (sous-système Windows pour Linux). Si Latte utilise un sous-système secondaire pour Android en plus de WSL, la charge de travail pour les développeurs sera très minime.