Huawei vend sa division Honor pour plus de 15 milliards de dollars

Selon Reuters, Huawei se préparerait à vendre sa division Honor pour plus de 15 milliards de dollars.

Huawei est bien connu pour sa marque d’entrée de gamme de smartphones Honor, mais la société devrait vendre l’unité à un consortium basé en Chine dirigé par le distributeur Digital China et le gouvernement local de Shenzhen pour 15,2 milliards de dollars.

Citant «des personnes connaissant le sujet», Reuters rapporte que la vente au comptant couvrira tous les actifs d’Honneur, y compris le nom de la marque, les capacités de recherche et développement et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Huawei a créé Honor en 2013 pour accroître sa présence sur le marché des smartphones bas et milieu de gamme. Il est en concurrence avec Oppo, Vivo et Xiaomi en Chine et vend des produits dans d’autres pays asiatiques et en Europe.

Entre juillet et septembre, les téléphones Honor représentaient 26% des 51,7 millions de téléphones livrés par Huawei. Le portefeuille de produits de la marque comprend des ordinateurs portables, des tablettes électroniques, des téléviseurs intelligents et des accessoires électroniques. La plupart des 7 000 employés du groupe devraient être conservés et Honor prévoit d’entrer en bourse d’ici trois ans.

Les rumeurs d’une vente potentielle sont arrivées le mois dernier lorsque les rivaux Xiaomi et TCL ont été mentionnés comme acheteurs potentiels. Un accord permettra à Huawei de concentrer ses efforts sur le marché haut de gamme plus rentable.

Le gouvernement américain mène une bataille de longue date avec Huawei et interdit à la plupart des entreprises américaines de traiter avec l’entreprise après son ajout à une liste d’entités l’année dernière. Les analystes estiment qu’une vente pourrait signifier que Honor sera exempté des sanctions américaines, bien qu’il soit intéressant de voir si l’administration entrante le voit de cette façon.

Huawei devrait annoncer l’accord dès ce dimanche 15 novembre.