Stranger Things : la saison 4 arrivera en 2022

Netflix a annoncé que la saison 4 de Stranger Things, annoncée en 2019, n’arrivera qu’en 2022.

Eh bien, c’est officiel : la saison 4 de Stranger Things, annoncée en 2019, ne sera diffusée qu’en 2022. Ce n’est pas inattendu ; lorsque la dernière bande-annonce est apparue, en mai, la série était toujours en production.

Il n’y a pas grand-chose de nouveau dans le teaser qui vient d’être publié, qui recycle le menaçant « Onze, tu écoutes ? gros plan de la bande-annonce d’une minute du mois de mai. Les teasers précédents faisaient allusion à la croissance du monde au-delà d’Hawkins, dans l’Indiana, et confirmaient une grande théorie concernant l’officier Jim Hopper (David Harbour).

Stranger Things a été officiellement renouvelé pour une quatrième saison fin septembre 2019. Le tournage de la saison aurait commencé début 2020, mais cela a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Le tournage a repris en octobre et un mois plus tard, Netflix a annoncé huit nouveaux personnages, dont l’un interprété par Robert Englund.

La troisième saison de Stranger Things a été lancée en juillet 2019 et s’est terminée avec Hopper se sacrifiant en marchant dans Le Monde à l’envers. Mais un teaser post-crédit en Russie soviétique a laissé entendre qu’il était toujours en vie, juste entre les mains de l’ennemi. Les premières images de la saison à venir, publiées depuis février 2020, ont confirmé qu’il avait survécu, bien qu’il ne soit probablement pas en particulièrement bon état.

Stranger Things returns in 2022! See you in the upside down pic.twitter.com/9scVCGzekF

