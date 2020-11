Facebook lancerait sa cryptomonnaie Libra au début de 2021

Annoncée en 2019, Libra, la cryptomonnaie développée par Facebook, devrait être lancée dès janvier 2021.

Selon un article du Financial Times, la cryptomonnaie controversée Libra de Facebook pourrait être lancée dès janvier 2021, bien qu’elle ne soit pas aussi impressionnante que prévu initialement et qu’elle soit toujours en attente d’approbation dans certaines régions.

Le token numérique a été annoncé en 2019 et a initialement reçu un soutien considérable de la part de plusieurs grands noms financiers tels que Visa et Mastercard, qui ont formé l’association Libra pour collaborer à l’effort mondial. Cependant, le projet a rapidement attiré l’attention du Comité des banques du Sénat américain, qui souhaitait obtenir plus de détails sur cette initiative ambitieuse, compte tenu du piètre bilan de Facebook en matière de protection de la vie privée des consommateurs sur sa plateforme.

Il n’a pas fallu longtemps avant que ces préoccupations se soient avérées quelque peu vraies, car les publicités frauduleuses pour la crypto-monnaie inédite ont commencé à inonder Facebook et l’entreprise a été rapidement débordée en essayant de les supprimer en temps opportun. Ensuite, un par un, des soutiens de haut niveau de la Balance comme PayPal, Visa, Mastercard, Stripe et eBay ont signalé leur retrait du projet de peur d’attirer l’attention injustifiée des organismes antitrust, qui enquêtent toujours sur chaque mouvement de Facebook.

C’est pourquoi l’Association Libra a pivoté vers la création d’une ou plusieurs «stablecoins» indexées sur la valeur des devises internationales, ce qui devrait aider à la lancer plus tôt.

En raison de féroces pressions réglementaires dans certaines régions comme l’UE, il est probable que la Balance se lancera simplement sous la forme d’une pièce unique adossée au dollar américain et passera progressivement à incorporer davantage de jetons basés sur d’autres devises. En dehors de cela, vous pourrez utiliser les jetons Libra sur une application autonome appelée Novi (anciennement Calibra), ainsi que WhatsApp et Messenger.

L’objectif final reste la création d’une pièce unique et synthétique soutenue par plusieurs devises, mais il faudra beaucoup de temps pour convaincre les régulateurs du monde entier qui craignent que cela ne menace la stabilité du système financier mondial.

Pour les consommateurs du monde entier intéressés par la Balance, un jeton soutenu par le dollar américain pourrait s’avérer beaucoup moins attrayant, surtout si cela signifie qu’ils seront confrontés à des coûts supplémentaires. Cela dit, les crypto-monnaies ne sont devenues plus pertinentes qu’à la suite de la pandémie, et des entreprises telles que Binance ont lancé leurs propres pièces stables adossées au dollar qui ont reçu un accueil positif jusqu’à présent.

Seul le temps nous dira si Facebook peut enfin déchiffrer la formule et entrer sur le marché de la cryptographie avec Libra.