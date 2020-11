L’armée britannique pourrait être robotique à 25% d’ici 2030

D’ici 2030, l’armée britannique pourrait compter 90 000 soldats humains ainsi que 30 000 robots militaires.

L’armée britannique va de l’avant avec des plans pour développer et déployer plusieurs milliers de robots de combat, dont certains pourraient être autonomes. Jusqu’à présent, les militaires du monde entier ont évité d’utiliser des technologies sans pilote dans les situations de combat. Les drones semi-autonomes ont un pilote qui est toujours aux commandes, de sorte que les humains prennent les décisions de frappe finales, pas l’IA.

Les dirigeants de l’armée britannique pensent que d’ici 2030, près d’un quart des troupes terrestres britanniques seront des robots. Cela représente près de 30 000 engins de combat autonomes et télécommandés déployés en une dizaine d’années.

« Je soupçonne que nous pourrions avoir une armée de 120 000, dont 30 000 pourraient être des robots, qui sait? » Le général Sir Nick Carter a déclaré au Guardian dans une interview.

Carter a pris soin de noter que le leadership militaire n’a pas encore d’objectifs concrets en tête et que ses estimations ne sont que son opinion.

Le principal obstacle auquel l’armée est actuellement confrontée est le financement. Les recherches sur le développement de robots de combat ont été bloquées en octobre lorsqu’une initiative de dépenses intergouvernementale a été reportée. Le général Carter a déclaré que les pourparlers se poursuivent actuellement sur la question du financement et qu’ils « se déroulent de manière très constructive ».

« De notre point de vue, nous allons clairement plaider pour quelque chose comme ça [un budget pluriannuel] parce que nous avons besoin d’investissements à long terme parce que l’investissement à long terme nous donne l’opportunité d’avoir confiance dans la modernisation », a expliqué Carter.

Le déploiement de robots de combat programmés pour prendre des décisions potentiellement mortelles en une fraction de seconde soulève des signaux éthiques, mais le déploiement et le développement sont deux choses différentes. L’armée britannique et d’autres travaillent sur de petites armes autonomes ou télécommandées depuis des années.

Le drone i9 du Royaume-Uni en est un exemple. Il s’agit d’un petit engin à six rotors à commande humaine équipé de deux fusils de chasse. Sa fonction principale est de prendre le dessus lors de l’assaut d’un bâtiment dans des scénarios de combat urbain. Faire entrer le robot en premier pour tirer et envoyer l’ennemi avant qu’il n’ait une chance de tirer sur des troupes humaines pourrait sauver d’innombrables vies.

Actuellement, les robots de combat entièrement autonomes ne sont guère plus qu’une notion. Bien que des prototypes existent, il n’y a pas de plans immédiats pour les déployer. Les dirigeants mondiaux devraient se mettre d’accord sur le moment et la manière dont les militaires pourraient utiliser ces machines de guerre. La dernière chose que quiconque veut, c’est une IA voyou qui se déchaîne et tue des innocents.