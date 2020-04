Twitter va supprimer les messages incitant à des « activités nuisibles » qui pourraient conduire à la destruction des antennes-relais 5G

Twitter va bloquer les messages sur les théories complotistes liant la pandémie à la 5G, qui pourraient inciter à des « activités nuisibles ».

Twitter a déclaré cette semaine qu’il élargissait ses directives sur les « allégations non vérifiées » qui pourraient entraîner des dommages ou la destruction d’infrastructures critiques ainsi que celles susceptibles de provoquer des troubles sociaux à grande échelle ou une panique généralisée, telles que des tweets sur les pénuries alimentaires ou des appels à brûler les tours cellulaires en raison du Coronavirus.

Comme vous l’avez probablement entendu, certains théoriciens du complot ont réussi à relier le Covid-19 à la prolifération de la technologie sans fil 5G de nouvelle génération. Quelques justiciers sélectionnés sont même allés jusqu’à incendier des tours de cellules, détruisant des infrastructures et mettant potentiellement d’autres en danger. C’est ce genre de pensée irrationnelle que Twitter tente de contrecarrer avec sa dernière expansion politique.

Le gouvernement britannique a même dénoncé mi-avril « une folle théorie complotiste ».

Parmi les messages visés par le groupe figurent également des incitations à la panique comme: « La Garde nationale vient d’annoncer qu’il n’y aura plus de livraisons de nourriture avant deux mois – courez au magasin le plus vite possible et acheter tout ».

We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 22, 2020