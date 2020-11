Hold up – Retour sur un chaos : regarder le documentaire en streaming

Regarder en streaming le documentaire « Hold-Up », qui évoque un complot mondial autour de la pandémie de Covid-19.

Hold-up, le documentaire controversé qui évoque un complot mondial autour de la pandémie de Covid-19, continue de faire polémique. Après avoir été supprimé de plateformes payantes comme Vimeo VOD, le film a finalement atterri sur Youtube où il ne laisse pas indifférent.

La publication du documentaire remonte au 11 novembre dernier. Ce film de près de 3h, revient sur les mesures prises contre la crise du Covid-19 et évoque la thèse complotiste d’un « gouvernement mondial ». Il accuse notamment les élites mondiales et les gouvernements d’instrumentaliser la peur du Covid-19 pour se débarrasser des plus pauvres.

Regarder le documentaire Hold up en streaming

Si le film a rapidement été supprimé par Vimeo VOD, les producteurs ont décidé de le mettre en ligne sur une plateforme appelée « Odysee », connue pour héberger beaucoup de contenus extrêmes ou évoquant les théories du complot.

De leur côté, les internautes ont également décidé de relayer le documentaire sur des sites plus connus du grand public comme Youtube, où des copies du film ne cessent d’apparaître. En plus de Youtube, les sites de streaming illégaux ont également choisi de proposer Hold Up gratuitement. De part la nature des sites, nous ne proposerons aucun lien. Pour le trouver, il suffit de taper le nom du documentaire sur Google avec le mot clé « streaming ». D’ailleurs, avant le début du film, les producteurs ont ajouté un carton annonçant « si vous êtes en train de visualiser notre documentaire sur une autre plateforme que que le lien lié à notre compte Vimeo, c’est que vous regardez actuellement une copie piratée et illégale »).