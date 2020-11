En seulement quelques semaines, le jeu Fall Guys a réussi à vendre plus de 10 millions d’exemplaires sur PC.

Fall Guys est sorti le 4 août 2020 et il n’a pas fallu longtemps pour que le jeu prenne de l’ampleur. Alors que de streamers comme Asmongold ont commencé à y jouer et à découvrir à quel point cela pouvait être divertissant, les efforts de marketing du développeur Mediatonic sont devenus beaucoup moins importants : le bouche à oreille était un bien meilleur outil de vente.

Ces informations proviennent du dernier rapport financier d’Unity axé sur les investisseurs. Bien qu’il ne se concentre pas trop sur Fall Guys en particulier, il consacre une partie de sa section «Les plus gros blockbusters de jeux Q3 alimentés par Unity» au succès viral de Mediatonic.

En plus de vendre 10 millions d’exemplaires sur PC, Fall Guys est également devenu le «titre le plus téléchargé» sur PS Plus de Sony, battant tous les autres jeux sortis sur le service depuis sa création.

Fall Guys, pour ceux qui ne savent pas, est un « bataille royale » dans lequel les joueurs peuvent se croiser et se saisir, mais le véritable gameplay du «dernier homme debout» consiste simplement à survivre jusqu’à la fin de chaque niveau.

Dans Fall Guys, les joueurs éviteront les obstacles, joueront à des mini-jeux en équipe et bien plus encore au cours d’une course donnée. Ces mini-jeux et obstacles sont conçus pour éliminer le plus de monde possible par tour.

Vous pouvez consulter le gameplay ci-dessus pour avoir une meilleure idée du fonctionnement de Fall Guys. La personne qui joue n’est pas fantastique (bien que le jeu soit trompeusement difficile), mais la vidéo devrait toujours servir son objectif en tant qu’introduction de base à la formule de la pas-tout-à-fait-bataille royale.

Si le jeu ressemble à votre tasse de thé, ce n’est que 20 $ sur Steam ou sur la console de votre choix. La dernière saison de contenu du jeu propose une variété de produits cosmétiques et de niveaux sur le thème médiéval, il vaut donc la peine d’essayer si vous ne l’avez pas déjà fait.