Confinement : comment calculer la zone de 20 km autour de chez soi

Vous souhaitez savoir comment facilement calculer le rayon de 20 km autour de chez vous ? Voici la solution.

Mardi, Emmanuel Macron a annoncé qu’à partir du samedi 28 novembre, les déplacements seront autorisés dans un rayon de 20 km autour de chez vous et pour une durée maximum de 3 heures. L’attestation de sortie reste obligatoire pour quitter votre domicile. En cas de manquement, les contrevenants s’exposent toujours à une amende de 135 euros. Mais, alors comment calculer cette fameuse zone ?

Pour faciliter le calcul, des sites spéciaux ont déjà été créés. On peut par exemple cité « carte-sortie-confinement » qui vous affiche sur une carte le fameux rayon de 20 km réglementaire. Pour connaître vos possibilités de déplacement, il suffit d’indiquer votre adresse pour avoir une idée précise. Autre site, CalcMaps, qui existait déjà avant l’apparition de toutes ces mesures. Contrairement au premier, il est plus complet et permet d’avoir plus de précision sur le rayon autorisé.

Si vous préférez utiliser une application, sachez tout d’abord qu’aucune fonction cartographique n’est présente dans l’application gouvernementale TousAntiCovid (dommage). Cependant, vous pouvez vous tourner vers « Cercle 20 km et calcul de distance à vol d’oiseau« . Sur votre smartphone, vous pourrez ainsi visualiser les 20km autour de chez vous grâce à un cercle.

Enfin, si l’application et site web Google Maps ne dessinent pas de cercle définissant le rayon de 20 km autour d’une adresse donnée, il reste possible de connaître la distance entre une adresse A et une adresse B, à vol d’oiseau. Pour cela, entrer d’abord l’adresse de départ, puis clique droit, « mesurer la distance » et enfin cliquer sur l’adresse de destination. Une ligne droite apparaît alors et calcule pour vous la distance à vol d’oiseau entre les deux adresses.