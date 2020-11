PS5 : un groupe de spéculateurs achète 3 500 consoles pour la revente

Un groupe de spéculateurs profite de la demande de PS5 pour commander 3 500 exemplaires, afin de les revendre à prix d’or.

De nombreux consommateurs enthousiastes à l’idée d’acheter une PS5, Xbox Series X/S, RTX 3000-series et d’autres produits technologiques ont été déçus par leur manque de disponibilité cette saison. Ce n’est un secret pour personne que les spéculateurs sont à l’origine d’un grand nombre de ces problèmes, mais un groupe britannique affirme n’avoir « aucun regret » à avoir facilité l’achat de près de 3 500 consoles PlayStation 5 pour les revendre à des prix exorbitants.

La disponibilité de la PS5 a plus souffert que la plupart du matériel de jeu sorti récemment. Se référant à sa console, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que « tout est vendu. Absolument tout est vendu ». La société a ensuite promis plus de stock avant la fin de l’année suite à une demande « sans précédent », mais une grande partie pourrait être récupérée par des spéculateurs, encore une fois.

Alors que la demande pour ces produits allait toujours être élevée, la pandémie les a rendus encore plus convoités – et les spéculateurs en profitent. Business Insider s’est entretenu avec certains groupes qui utilisent des logiciels de surveillance et des bots pour sécuriser de grandes quantités de PS5 avant tout le monde. L’un d’eux, CrepChiefNotify, qui est composé de 12 membres du personnel de gestion de base, a déclaré que ses membres avaient acheté près de 2 472 consoles ces dernières semaines, plus « un peu moins de 1 000 » lors de l’ouverture des précommandes en septembre.

Congratulations to our members 🎉⁠

In less than 24 hours of the release of the PS5 and our members have secured over 2,500 consoles this morning.⁠

⁠

⁠Stop missing out, reselling isn't going away so jump in fast and maximise your profits.⁠ pic.twitter.com/WUTBFWNHfE

— CrepChiefNotify (@CrepChiefNotify) November 20, 2020