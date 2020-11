Diego Maradona : regarder le film en streaming VF

Comment regarder en streaming le documentaire Diego Maradona en Français sur internet ? Voici la réponse.

La légende du football Diego Maradona est décédé hier à l’âge de 60 ans à Tigre, ville de la province de Buenos Aires, victime d’une crise cardiaque alors qu’il se remettait d’une lourde opération. En 2019, le réalisateur Asif Kapadia avait réalisé un documentaire sur le joueur, sobrement intitulé «Diego Maradona», qui fut présenté hors compétition au Festival de Cannes.

Le biopic dressait le portrait d’un homme aussi fort que fragile et vulnérable, aussi génial et fou que drôle et émouvant. Voici le synopsis :

« Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples pour un montant qui établit un nouveau record du monde. Pendant sept ans, il enflamme les stades. Le footballeur le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé ses marques dans la ville la plus passionnante – mais aussi la plus dangereuse – d’Europe. Sur le terrain, Diego Maradona était un génie. En dehors du terrain, il était considéré comme un dieu. Cet Argentin charismatique aimait se battre contre l’adversité et il a mené le SCC Napoli en tête du tableau pour la première fois de son histoire. C’était un rêve éveillé ! Mais le prix à payer était élevé. Diego pouvait faire tout ce qu’il voulait tant qu’il accomplissait des miracles sur le terrain. Pourtant, des heures plus sombres ont fini par succéder à ces années fastes… Diego Maradona a été réalisé à partir de plus de 500 heures d’images inédites issues des archives personnelles du footballeur. »

Regarder le documentaire en streaming

Les abonnés Canal ont accès au documentaire via le service Canal à la Demande. Chez Orange, les clients peuvent louer le film pour 2,99€ en définition standard et 4,99€ pour de la HD. Youtube ainsi qu’Amazon Prime proposent eux aussi le visionnage du documentaire de 2019.

L’autre possibilité est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom du film suivi des mots-clés « en streaming ».