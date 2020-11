Cloudflare dit que dans 10 ans, la cybersécurité ressemblera davantage à un « système de filtration de l’eau »

Lors d’une conférence, Cloudflare a laissé entendre que dans 10 ans, la cybersécurité ressemblera davantage à un « système de filtration de l’eau ».

Lors d’une récente table ronde avec des dirigeants de l’industrie, la COO de Cloudflare, Michelle Zatlyn, a déclaré à Business Insider que dans 10 ans, la cybersécurité ne ressemblerait plus à ce qu’elle est maintenant. Au lieu de cela, elle fonctionnera plus comme un «système de filtration d’eau».

«J’ai un point de vue sur le fait que la cybersécurité appartiendra à la dernière décennie car je pense que la technologie va résoudre ces problèmes», a déclaré le responsable de Cloudflare. «Vous allez arriver à un point où c’est presque comme les systèmes de filtration de traitement de l’eau: si vous êtes connecté à Internet, vous allez vous connecter via un réseau de cybersécurité comme Cloudflare ou d’autres. Et nous allons pour le nettoyer et s’assurer que tout ce qui nous traverse est propre. «

L’idée est d’éliminer les mauvais acteurs avant qu’ils n’aient une chance d’agir ou du moins plus tôt dans leurs attaques.

L’impulsion du changement est en partie due à la montée en flèche de la cybercriminalité observée depuis que davantage d’employés ont commencé à travailler à domicile. Actuellement, la majorité des mesures de cybersécurité utilisées par les entreprises consistent en des solutions matérielles et logicielles internes pour protéger un seul emplacement. À mesure que les travailleurs se dispersent, la protection des réseaux d’entreprise devient plus difficile, créant le besoin d’une approche différente.

«Tout à coup tout le monde est à la maison, et donc les gens se connectent et travaillent en ligne à partir de nouveaux endroits», a déclaré Zatlyn. «Ce que vous voyez avec cela, c’est une forte augmentation du nombre de cyberattaques, ce qui est triste, mais c’est vrai: ils utilisent le fait que les employés travaillent à domicile, et non sur leurs réseaux d’entreprise, comme un maillon faible aller attaquer. «

Cloudflare pense que les systèmes de sécurité cloud sont la réponse. En appliquant une approche «utilisateur d’abord», les travailleurs à distance peuvent passer par des solutions de cybersécurité dans le cloud avant de se connecter au réseau de l’entreprise.

D’autres membres du groupe d’experts ont convenu qu’il s’agit d’une approche sensée face à l’évolution du paysage du travail. Ces solutions permettront aux fournisseurs de services de détecter si les utilisateurs sont authentiques ou imposteurs, ce que la plupart des réseaux d’entreprise sont actuellement mal équipés pour gérer efficacement.